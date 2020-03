Budget fédéral: le vote sur les douzièmes provisoires pour les mois d'avril, mai et juin reporté

La commission Finances et Budget de la Chambre n'est pas parvenue mercredi à voter le projet de loi portant sur les crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020, appelés aussi douzièmes provisoires. Tous les groupes politiques, à l'exception des partis siégeant dans le gouvernement en affaires courantes (MR, Open Vld et CD&V) et du PS, ont déposé des amendements.

Le vote en séance plénière reste prévu le jeudi 19 mars

Afin de prendre le temps de les analyser, la commission a convenu d'une nouvelle réunion lundi prochain à 13h30. Le vote en séance plénière reste prévu le jeudi 19 mars. "J'avais appelé à ce qu'il n'y ait pas d'amendements. Et finalement, on assiste à un gigantesque troc. Je trouve regrettable que cet appel à la raison n'ait pas été entendu", a regretté le ministre du Budget David Clarinval (MR). "Tous les amendements sont légitimes, mais nous n'avons pas les moyens. Je regrette une utilisation politique d'un outil technique."

Un budget qui fonctionne avec des crédits mensuels

Depuis la chute du gouvernement Michel à la fin 2018, l'Etat fonctionne au rythme des douzièmes provisoires, soit la poursuite du budget 2018 par tranches mensuelles. Ce sont ces crédits, qui permettent la continuité des services de l'Etat, qui doivent être approuvés par la commission. Ceux-ci doivent être votés avant le 31 mars, afin d'éviter un "shut down", une fermeture des services en Belgique.

Amendements et report du vote

De très nombreux amendements ont été déposés. Celui du député sp.a Jan Bertels concernant les soins psychologiques a provoqué l'incident qui a amené au report du vote. Des interrogations quant à la légalité et la faisabilité de ces amendements ont vu le jour. Le CD&V a proposé un report du vote, suivi par les autres groupes, à l'exception du PTB. Une nouvelle réunion de la commission des Finances et du Budget a dès lors été programmée lundi à 13h30. Le ministre du Budget David Clarinval (MR) a par ailleurs indiqué que le comité de monitoring rendra vendredi un rapport sur l'état des finances publiques. Le Bureau du plan devrait de son côté publier aux alentours du 20 mars une première estimation de l'impact du coronavirus sur l'économie belge.