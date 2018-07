Budget fédéral: fin de la réunion sur un blocage politique

Le comité ministériel restreint a achevé dimanche sa réunion à Val Duchesse vers 22h, sans accord. Les travaux reprendront ce lundi, d'abord par des entretiens bilatéraux et ensuite, vraisemblablement, sous forme d'une réunion plénière. Et on est reparti pour des réunions et encore des réunions au chevet du budget fédéral.

Celle d'hier s'est terminé à 22h et n'a pas permis de trouver d'accord sur le budget 2019 à remettre sur les rails. Il s'agissait aussi d'avancer sur une série d'autres dossiers. Et comme à chaque fois, c'est un vaste marchandage avec " donnant-donnant " qui démarre entre partis de la majorité.

Le Premier Ministre Charles Michel a longuement vu les uns et les autres en bilatérales afin de chercher des solutions de compromis.

2,6 milliards à trouver

L'atmosphère est jugée constructive mais "il y a beaucoup de travail" sur les dossiers qui coincent. La partie "budget" elle-même ne semble pas celle qui pose le plus de problème. 2,6 milliards à trouver, majoritairement par des mesures de correction, des recalculs de rendements de mesures déjà décidées, quelques mesures nouvelles aussi mais " chut " pour le moment.

La volonté d’un "grand accord de l'été"

Un nouveau débat s'est rouvert autour des versements anticipés des entreprises, en hausse cette année mais qui pourrait plonger l'année prochaine - débat autour du ministre des Finances le N-VA Johan Van Overtveldt. Mais au-delà, complexité supplémentaire, il y a la volonté du Premier ministre Charles Michel d'arriver, comme chaque fois, à un "grand accord de l'été" sur d'autres sujets. D'abord son "deal pour l'emploi", des mesures pour remplir les offres d'emploi, aider au recrutement, répondre aux pénuries. Et puis, la volonté du VLD d'avancer sur la voie d'un 4ème opérateur téléphonique. D'avancer aussi sur une dégressivité accélérée des allocations de chômage, idée dont le CD&V Kris Peeters semble désormais vouloir se distancier. Autre dossier encombrant : le remplacement des F-16, la N-VA voudrait que l'on tranche maintenant, le MR aimerait remettre les Rafale français dans la course, ça coince. Et puis il y a l'entrée en Bourse de Belfius, liée par le Cd&V à un dédommagement des coopérateurs Arco, vieux dossier recalé par l'Europe et dont la N-VA ne veut pas entendre parler. Bref beaucoup de sujets surtout de mécontentements.

Les réunions reprennent aujourd'hui