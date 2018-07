Budget fédéral: Cdh, PTB, Ecolo et CGSLB dénoncent la dégressivité accrue des allocations de chômage

Le gouvernement réuni en comité restreint est parvenu à boucler un accord dans la nuit de lundi à mardi. L'accord inclut le budget 2019, le "deal pour l'emploi", l'indemnisation des coopérants d'Arco, à laquelle est liée la privatisation partielle de Belfius, ainsi que la venue d'un 4e opérateur mobile sur le marché des télécoms en Belgique.

Au détriment des plus fragiles

Cet accord a suscité diverses réactions. Pour Ecolo, qui s'exprime à travers un communiqué de presse. " L'accord sur l'emploi, par exemple, se fait budgétairement et symboliquement au détriment des plus fragiles. Si certaines mesures concernant les métiers en pénuries sont intéressantes, notamment en termes de formation ou de mobilité professionnelle, la dégressivité accrue des allocations de chômage reste scandaleuse alors qu'on sait à quel point le marché de l'emploi actuel est difficile ", commentent Zakia Khattabi et Patrick Dupriez, coprésidents d'Ecolo.

Pour Ecolo, "contrairement à ce que présentait ce matin le Gouvernement fédéral, le compte n'est pas bon (...) le Gouvernement Michel continue de nier que certaines de ses estimations budgétaires ne tiennent pas la route et va envoyer la facture aux prochaines législatures et générations futures."

Le gouvernement va mettre encore plus rapidement ces personnes sous le seuil de pauvreté

Selon le PTB, la dégressivité accrue des allocations de chômage est une attaque contre l'ensemble des travailleurs. "Le gouvernement prend prétexte de métiers en pénurie pour accentuer la dégressivité des allocations de chômage. Après la chasse aux chômeurs, les précédentes mesures de dégressivité, la réforme des allocations d'insertion, c'est une nouvelle attaque contre les personnes sans emploi, qui ne sont pas les responsables mais les victimes d'un système économique capitaliste incapable de résoudre les problèmes d'emploi", écrit le PTB dans un communiqué. "Concrètement, le gouvernement va mettre encore plus rapidement ces personnes sous le seuil de pauvreté", ajoute le PTB.

Des décisions floues dont l'efficacité est tout sauf prouvée

L'accord budgétaire conclu par le gouvernement fédéral couvre beaucoup d'aspects, mais il s'agit "malheureusement avant tout de décisions floues dont l'efficacité est tout sauf prouvée", a commenté mardi la cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck.

D'après elle, le "job's deal" présenté par l'exécutif de Charles Michel contiendrait "peu de mesures enthousiasmantes".

L'accélération de la vitesse de dégressivité des allocations de chômage notamment "ne semble pas être la bonne réponse à apporter à la problématique des emplois vacants et des métiers en pénurie", pointe Catherine Fonck.

"Il faut rappeler que le taux de remplacement de la première période des allocations de chômage est plus faible que celui observé dans la moyenne des pays de l'OCDE, que la période de dégressivité commence plus tôt, et que le montant forfaitaire de la 3e période est sous le seuil de pauvreté", souligne-t-elle, tout en proposant d'avancer autrement "en soutenant l'augmentation du taux de remplacement pour la première période", mais aussi en encourageant la formation et les stages en entreprise pour les métiers en pénurie et en neutralisant la dégressivité actuelle de la 2e période des allocations de chômage.

D'après Mme Fonck, l'accord sur le budget contient par ailleurs peu de chiffres, "un comble".

"On a l'impression d'un exercice budgétaire pré-électoral : des corrections techniques, pas de nouvelles taxes, un catalogue de mesures, un peu de tout pour tout le monde", ajoute-t-elle.

En ce qui concerne le règlement Arco et la mise en bourse d'une part de la banque publique Belfius, le cdH déplore enfin un deal "toujours flou et insatisfaisant"

La CGSLB heurtée

De son côté, le syndicat libéral CGSLB se dit également "heurtée" par l’accélération de la dégressivité des allocations de chômage. "Le Syndicat libéral estime cette mesure non seulement dure et injuste pour les demandeurs d’emploi qui verront leurs allocations descendre encore plus rapidement en dessous du seuil de pauvreté, mais également contre-productive. Plus les revenus sont faibles, plus il est difficile de supporter les frais liés à la recherche d’un emploi convenable."

La CGSLB se dit également "furieuse contre cette nouvelle entorse à la concertation sociale. L’accord social de 2014 prévoyait que les partenaires sociaux peuvent négocier des âges inférieurs pour accéder au RCC dans le cadre des accords interprofessionnels. Or, dans l’accord estival, le gouvernement fédéral supprime cette possibilité et porte une nouvelle fois atteinte à la liberté des partenaires sociaux."

De son côté, le syndicat socialiste FGTB tire à tout va sur l'accord budgétaire fédéral présenté mardi matin par le gouvernement, qu'il qualifie "d'accord d'occasions manquées". Comme le Setca, il dénonce un "job's deal" peu adapté aux réalités du marché de l'emploi.

La FGTB estime d'une part que les 26 mesures de ce deal sont censées "aider 12.500 personnes à trouver un emploi", soit une "goutte d'eau dans la mer, vu que notre pays comptait pas moins de 490.318 chômeurs en mai". La réforme des allocations de chômage - plus élevées pendant les six premiers mois puis dégressives - est pour le syndicat le fruit d'une "erreur de croire qu'une allocation plus basse aiderait un demandeur d'emploi à effectivement trouver un emploi". Pour le syndicat, le seul résultat à en attendre est un risque accru de pauvreté.

Le gouvernement poursuit sa politique fiscalement et socialement injuste

Si l'intention du gouvernement d'inciter davantage de demandeurs d'emploi à retrouver du travail via son "job's deal" était séduisante aux yeux du syndicat chrétien CSC, les "nouvelles économies radicales" qu'il "impose aux travailleurs et aux chercheurs d'emploi" le sont beaucoup moins. "Le gouvernement poursuit sa politique fiscalement et socialement injuste", dénonce le syndicat mardi, quelques heures après la présentation de l'accord par l'exécutif.

Comme son homologue socialiste, la CSC ne veut pas entendre parler de la dégressivité des allocations de chômage. "Il est statistiquement prouvé que cette technique n'aide pas les chômeurs à retrouver plus rapidement un emploi", affirme-t-elle. Au contraire, elle accroîtrait le risque de tomber dans la pauvreté.

Le syndicat s'inquiète encore de la volonté du gouvernement de mettre fin aux barèmes liés à l'expérience. "Il y a fort à parier que cela se traduira par une diminution généralisée des salaires".