Budget fédéral 2022 : le tarif social élargi et un chèque "énergie" de 80 euros pour les plus fragiles

Face à la hausse importante de prix de l’énergie, le gouvernement fédéral s’est entendu pour prolonger certaines mesures et en adopter d’autres pour protéger les ménages les plus fragiles.

"Tous les Belges doivent pouvoir se chauffer en hiver. Pour nous, c’est une évidence ", explique Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre socialiste.

Le tarif social élargi à l’ensemble des BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée) est prolongé jusqu’à fin mars 2022. Cela concerne, pour les "BIM", un million de familles.

Cette mesure s’accompagne d’une autre disposition. Pour des consommateurs les moins nantis, dès le 4e trimestre 2021, un chèque énergie de 80 euros sera déduit de leur facture. "Sans attente ou complications administratives", communique le cabinet du ministre Dermagne.

D’après le cabinet du ministre de l’Economie, "grâce à ce chèque, près d’un million de familles verront leurs coûts de consommation d’énergie diminuer à court terme". "La mesure est judicieuse tant sur le plan écologique que social : ce sont ceux qui consomment peu et qui ont de faibles revenus qui bénéficieront de la mesure", poursuit-on du côté de Pierre-Yves Dermagne.

Pour l’extension du tarif social, un budget de 208 millions d’euros est alloué. Le budget pour le chèque énergie est de 72 millions d’euros. Les dépenses supplémentaires seront compensées par les recettes supplémentaires que l’État recevra à la suite de l’augmentation des prix de l’énergie.

Ces mesures viendront renforcer la politique de lutte contre la pauvreté portée par Karine Lalieux, ministre des Pensions et de l’Intégration sociale (PS). Le fonds électricité et gaz fera d’ailleurs l’objet d’un financement unique à concurrence de 16 millions d’euros. Ces fonds seront alloués en priorité pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières en raison des prix élevés de l’électricité et du gaz et qui ne seront pas couvertes par le système précité.