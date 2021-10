Budget fédéral 2022: l'opposition fustige un accord énergétique qui oublie trop de ménages

Les partis d'opposition cdH, N-VA, Vlaams Belang et PTB ont, sans surprise, réagi négativement au volet énergétique de l'accord conclu mardi matin au sein du gouvernement fédéral et relatif à la manière d'atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs.

En outre, les personnes qui sont dans les situations les plus précaires bénéficieront d'une réduction de 80 à 100 euros . Et les prélèvements fédéraux qui font partie de la facture énergétique seront convertis en accises à partir du 1er janvier.

Pour l'opposition, et notamment la cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, "Les projections montrent une explosion de la facture énergétique de plus de 1000 euros qui concerne tous les ménages. Mais le gouvernement fédéral abandonne les classes moyennes en les excluant de toute compensation. Elles sont loin les promesses...", a-t-elle lancé sur Twitter .

Même son de cloche chez le député N-VA Bert Wollants (N-VA) pour qui le gouvernement ouvre le portefeuille pour les 20% qui bénéficient du tarif social mais laisse tomber les 80% restants. "La classe moyenne peut bien cracher des revenus TVA supplémentaires, payer les coûts supplémentaires liés au tarif social et payer les impôts qui vont combler les trous dans le budget. Mais elle doit payer toute seule les prix élevés. On voit clairement qui peut payer avec ce gouvernement: tous ceux qui travaillent et entreprennent et que l'on retrouve surtout en Flandre", fulmine l'indépendantiste flamand.