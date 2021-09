Budget et relance : les deux priorités du gouvernement fédéral pour les prochaines semaines

A côté du dossier "réforme des pensions" poussé sur la table par la ministre socialiste Karine Lalieux, à côté aussi d’une réflexion sur la suite des mesures de soutien coronavirus dont certaines arrivent à échéance au 30 septembre – mais les principaux ministres n’ont pu se mettre d’accord ce vendredi -, le "kern" puis le conseil des ministres du jour devaient aussi se pencher sur l’agenda des prochaines semaines au niveau fédéral. Le président du PS Paul Magnette avait notamment, déjà avant les vacances, demandé au Premier ministre Alexander De Croo une sorte d’échéancier plus précis sur les grands chantiers prévus dans l’accord de gouvernement.

Et là, on apprend dans l’entourage du Premier que le gouvernement fédéral entend entrer dans une nouvelle phase et passer d’un exécutif de crise à un exécutif de réforme. Et là pour le moment, la réforme des pensions risque bien d’attendre finalement encore un peu… Deux priorités guideront en effet l’équipe Vivaldi dans les prochaines semaines : à savoir la confection du budget 2022 et le plan de relance et de transition post-corona complémentaire aux projets approuvés dans le cadre du plan de relance européen.

Les travaux budgétaires – au-delà du traditionnel monitoring constant des finances publiques – ne devraient pas tarder à démarrer. Car c’est dès le mardi 12 octobre (2e mardi du mois, comme de tradition), que le Premier ministre doit tenir devant la Chambre son discours de politique fédérale ("State of the union") et déposer un budget à la Commission européenne trois jours plus tard. Les premières réunions auront lieu la semaine prochaine, avec peut-être déjà un comité restreint. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il y a du travail vu le déficit creusé par l’impact économique du covid, des divers confinements, et le coût des mesures de soutien aux différents secteurs. En outre, au printemps, Alexander De Croo avait par ailleurs consulté les partenaires gouvernementaux sur les efforts que fournirait la Belgique en plus du plan européen dans les domaines de l’emploi, du numérique, et du climat et de l’environnement. Des groupes de travail plancheront également sur la question. Des "mesures concrètes et ambitieuses" sont attendues. Les deux discussions seront menées en parallèle.

Et au-delà ? Résultat des délibérations du jour, parmi les premiers dossiers qui seront traités après le budget, figurent l’énergie et la préparation de la conférence climatique COP26 ainsi que des dossiers socio-économiques, et donc les pensions…

On a par ailleurs appris que le prochain comité de concertation Etat fédéral-entités fédérées aura lieu le vendredi 17 septembre. Les discussions pourraient tourner autour du Covid Safe Ticket, qui permet de prouver une vaccination où un test PCR négatif récent. Actuellement, celui-ci permet d’organiser des événements sans masque ni distanciation.