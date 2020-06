Budget belge et coronavirus : un déficit autour de 50 milliards d'euros, récession en vue

La Chambre (en Commission des Finances et du Budget) s’est livrée ce mardi matin à ce que l’on appelle un "échange de vues", avec le vice-Premier ministre et ministre du Budget, le MR David Clarinval, à propos de la "situation budgétaire suite à la pandémie du Covid-19". Et le moins que l’on puisse dire c’est que, comme prévu, la situation n’est pas brillante. Les chiffres et les montants avancés font littéralement froid dans le dos avec une coloration "rouge vif" rarement vue. De quoi laisser présager une récession d’une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un déficit 2020 à 50 milliards d’euros

Certes, Comité de monitoring, Bureau fédéral du Plan ou encore le gouverneur de la Banque nationale de Belgique Pierre Wunsch – lundi, lors de la présentation des prévisions de printemps à l’horizon 2022 – avaient déjà largement annoncé cette couleur. Le passage essentiel étant de confirmer que la crise économique provoquée par le confinement et les différentes mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus vont coûter quelque 50 milliards d’euros à la Belgique. Avec la perte de trois années potentielles de croissance puisque la reprise espérée, attendue en 2021 et 2022 ne permettrait pas de récupérer le choc de 2020 (avec une contraction du PIB de 9%).

Evaporé le scénario d’une reprise "en V", avec fort rebond dès l’année prochaine, la reprise sera beaucoup plus lente. Les experts parlent d’une reprise "en Nike" (selon le logo d’une firme bien connue), sur fond de méfiance des consommateurs, de contraction des investissements des entreprises, de faillites et de chômage structurel.

Le déficit des finances publiques pour cette année est désormais chiffré à 10,8%, soit 46 milliards d’euros, effet combiné des dépenses de soutien à l’économie et aux concitoyens et de la contraction du PIB. Avec un recul de croissance de 10,6% en 2020, avant un rebond espéré de 8,2% en 2021.

Dans sa conclusion du jour, sur base des dernières estimations figées au 5 juin, le ministre David Clarinval pointait une fourchette de déficit de 10 à 12% du PIB, soit entre 43 et 50 milliards d’euros toutes entités publiques confondues (Etat fédéral, Régions et Communautés, pouvoirs locaux). L’an prochain, à la faveur du rebond de l’activité, le déficit se réduirait mais stagnerait autour de 5,8% du PIB, soit 27 milliards d’euros. Ce que le gouverneur de la BNB a déjà jugé "intenable".

Les mesures prises par le fédéral à ce stade pour lutter contre le coronavirus (chômage temporaire, droit passerelle, congé parental "corona", report de cotisations sociales ou de paiement, baisse de TVA, dépenses en soins de santé…), représenteraient déjà un coût global de "presque 10 milliards d’euros" (auxquels il faut ajouter 4,3 milliards d’euros de mesures prises par les Régions). Côté rentrées et recettes fiscales, les nouvelles sont mauvaises aussi : avec un recul de 19,4 milliards d’euros, la moitié sur le précompte professionnel et 25% en TVA, dans une moindre mesure sur les droits de douane et accises.

120% de dette publique

La dette de l’Etat va exploser à 120% du PIB, soit 20% de plus que le niveau d’avant la crise. Autrement dit : un bond en arrière d’une vingtaine d’années. De quoi faire sourire et même rire (sic) le ministre du Budget David Clarinval, retraçant l’historique de la crise ce matin, avec de premiers slides projetés aux députés revenant sur une dette de l’Etat à 99,1% au 13 mars, avant le confinement : "Regardons ce chiffre une dernière fois, on ne le reverra pas avant longtemps… Je préfère en rire qu’en pleurer". A ce moment-là (chiffres du comité de monitoring), la croissance prévue était de 1,4%, notre PIB s’élevait à 486,9 milliards d’euros (il passerait désormais à 428 milliards en juin) et le déficit n’était QUE de 2,9% du PIB, soit 14,1 milliards !

A noter que la crise corona aura aussi un impact sur les transferts prévus du fédéral vers les entités fédérées, -3,1 milliards en 2020 et -0,6 milliard en 2021, ce qui ne serait pas négligeable non plus forcément pour les finances des Régions et Communautés et notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Autant de chiffres qui rendent plus urgentes que jamais, tous les observateurs l’admettent, d’intenses discussions politiques au niveau fédéral sur la formation d’une prochaine majorité pour un gouvernement de plein exercice (et non plus minoritaire et sous budget de douzièmes provisoires) et surtout l’élaboration d’un vaste plan de relance. Le prochain comité de monitoring, qui surveille de près l’évolution de nos finances, est prévu, lui, pour la mi-juillet.