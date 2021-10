Budget 2022 de la Fédération Wallonie-Bruxelles : un effort d’un milliard d’euros sur 10 ans pour la rénovation des bâtiments scolaires

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a bouclé son projet de budget pour l’année 2022. Après 5 jours de conclave, les ministres se sont donc accordés cette nuit.

Le déficit est de 985 millions, un peu moins donc qu’en 2021, puisqu’il repasse sous la barre du milliard d’euros. Le gouvernement dit avoir profité de paramètres revus à la hausse et notamment d’une croissance du PIB de 3%, ce qui réduit le déficit par rapport aux prévisions initiales.

Ce budget 2022 consacre une large part à des investissements exceptionnels dans les bâtiments scolaires, des bâtiments qui sont pour beaucoup dans un état de vétusté important, touchés par des dizaines d’années de diète et de sous-investissements chroniques. Le gouvernement a donc décidé d’un plan pluriannuel de 1 milliard d’euros sur 10 ans, 1 milliard en crédit d’engagement. Une somme qui s’ajoute aux 400 millions d’euros prévus par le Plan de relance européen.

Seuls 20% des bâtiments scolaires ont connu des travaux de rénovation depuis 1975. Selon des estimations du ministre en charge des Bâtiments scolaires, et ministre du budget, Frédéric Daerden, il y a plusieurs mois, la rénovation de ceux-ci nécessite au moins 2 milliards d’euros dans les années à venir. Pour Frédéric Daerden, interrogé par Marc Sirlereau, "il faut additionner les 400 millions du plan de Relance européen, le milliard d’investissements prévu, auquel il ajoute l’effet de levier, donc, pour globalement arriver aux 2 milliards.

Des moyens sont également prévus pour la mise en œuvre du Pacte d’excellence (275 millions), la petite enfance, avec un nouveau contrat de gestion pour l’ONE et un refinancement de 30 millions d’euros, l’enseignement supérieur qui recevra 30 millions de plus que prévu d’ici 2024, soit un total de 80 millions d’euros, pour faire face à l’accroissement du nombre d’inscriptions, l’aide à la jeunesse (4,1 millions d’euros), la culture devrait, elle, pouvoir compter sur 4 millions d’euros supplémentaires.

Et puis, il y a les accords sectoriels : le gouvernement a donc prévu une enveloppe de 30 millions d’euros pour un accord dans l’enseignement qui courrait jusqu’en 2024 et la fin de la législature.

Dette maîtrisée

Pour faire face aux dégâts des inondations, une somme de 27 millions d’euros est dégagée, en complément des assurances, pour les bâtiments scolaires, culturels, ou sportifs touchés dans les zones sinistrées.

Côté économies, le gouvernement confirme cette année encore, le monitoring des dépenses secteur par secteur destiné à améliorer "l’efficacité des politiques" et permettre donc des économies.

Le ministre du Budget Frédéric Daerden a présenté ce budget, cet après-midi en commission du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il a notamment précisé que la dette de la Fédération Wallonie Bruxelles représente 10 milliards d’euros, fin 2021, soit 93% des dépenses. La charge de la dette est, elle, de 202 millions d’euros, soit 1,6% des dépenses. "On reste, dit Frédéric Daerden, sous la barre des 2% des dépenses, il assure que la dette est maîtrisée, mais il est clair que cela ne sera pas tenable dans les années 2030, ni si les taux d’intérêt devaient remonter."

Au micro de Marc Sirlereau, il confirme : "C’est vrai et je l’ai toujours dit, un milliard de déficit par an, à l’horizon des années 2030, cela va poser problème. Avec notre financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il va falloir à moyen terme trouver des solutions sur ce financement, avec les régions, et effectivement cela pourrait passer par un transfert de compétences vers les Régions, il va falloir en discuter sereinement, avant ou après les prochaines élections".