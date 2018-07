Budget 2019: Pour Ahmed Laaouej (PS), le "job deal" c'est "plonger les chômeurs dans la pauvreté"

Le gouvernement fédéral a trouvé un accord pour le budget 2019 et les 2,6 milliards nécessaires. Mais l'accord de cette nuit porte aussi sur toute une série de dossiers. Par exemple, le fameux deal pour l'emploi: une série de mesures pour stimuler la recherche d'emploi et la formation vers les métiers en pénurie.

Parmi elles, la dégressivité des allocations de chômage. Tout demandeur d'emploi verra ses allocations diminuer après 6 mois de chômage, sauf s'il suit une formation pour un de ces métier en pénurie.

Pour Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la chambre, le gouvernement s'en prend une fois de plus aux chômeurs. "Le gouvernement Michel fait payer aux chômeurs sa mauvaise gestion budgétaire et sa mauvaise gestion de l'économie. Comme ils sont en échec, ils faut pouvoir faire payer un certain nombre de concitoyens. La dégressivité ça veut dire plonger les chômeurs, qui sont déjà en difficulté, dans la pauvreté, sous prétexte de les contraindre ou de les encourager à l'emploi. Nous ce que nous disons c'est que c'est le gouvernement de la matraque sociale. Une fois de plus ils s'en prennent aux plus précarisés, aux chômeurs en l’occurrence. C'est tout à fait indigne."