Budget 2019: Médecins du Monde appelle à réguler l'industrie pharmaceutique

En 2019, à politique inchangée, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) prévoit un budget des soins de santé en dépassement de 503 millions d'euros. Surtout à cause des dépenses du secteur pharmaceutique. "Maggie De Block risque de mettre toute la société à contribution au bénéfice des entreprises pharmaceutiques", s'inquiète lundi Médecins du Monde dans un communiqué.

L'année prochaine, les seuls médicaments devraient représenter "537 millions d'euros (12%) de plus que le montant convenu en 2018 dans le Pacte d'Avenir avec l'industrie (aucun accord n'a été conclu pour 2019)". Au total, les dépenses en soins de santé devraient dépasser de 503 millions d'euros la croissance autorisée (1,5%).

Pas d'économie sur l'immunothérapie

D'après la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open Vld), cette situation est due en grande partie au succès sous-estimé de nouveaux traitements contre le cancer, dont l'immunothérapie (255 millions d'euros de plus que prévu). La ministre a cependant déjà annoncé qu'elle n'économiserait pas sur ces thérapies.

Il s'agit de traitements dont l'efficacité thérapeutique ou le rapport coût-bénéfice est encore incertain. Ils sont remboursés aux patients via des conventions confidentielles entre les firmes pharmaceutiques et le gouvernement. Leur prix fait alors l'objet d'une négociation.

"On peut se poser de sérieuses questions sur qui sort gagnant de ces contrats: les entreprises, dans tous les cas, c'est certain. Mme De Block n'a donné aucune indication sur la manière dont elle va réguler l'industrie pharmaceutique", déplore Xavier De Béthune, directeur médical de Médecins du Monde. Or "il est possible d'avoir accès à ces nouveaux traitements à des prix très largement inférieurs même en finançant correctement la recherche. Cela passe par la transparence sur les négociations avec l'industrie pharmaceutique", considère-t-il.

Si les nouveaux médicaments "apportent beaucoup d'espoir" et doivent être remboursés, il y a d'autres besoins notamment en matière de santé mentale. L'ONG prie dès lors la ministre de responsabiliser le secteur pharmaceutique.