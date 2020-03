Bruxelles, Wallonie, Flandre : voici les mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus

Ce mardi, différentes mesures ont été annoncées par les régions suites aux recommandations du Conseil de sécurité pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Et ce qui apparaît clairement, c'est que chaque région a sa propre politique pour lutter contre ce virus. Les décisions prises ne sont pas toutes similaires, ne sont pas de même proportion et ne suivent pas toutes les recommandations du fédéral. Car si le Conseil de sécurité a donné, comme son nom l'indique, quelques conseils de précaution aux régions du pays, c'est à ces régions d'appliquer ce qui a été communiqué au niveau fédéral.

Recommandations du fédéral

A la suite d'une réunion du Conseil de sécurité ce mardi, la Première ministre Sophie Wilmès a tenu un point presse pour lister les recommandations du niveau fédéral:

"Nous recommandons à l’instar d’autres pays européens, d’interdire les événements de masse pour 1000 personnes qui se trouvent à l’intérieur." Des décisions qui seront prises sur le terrain par l’autorité locale (le bourgmestre, le gouverneur de province). Concernant les événements extérieurs, pas de recommandations spécifiques, "sauf à dire que nous déconseillons aux personnes à risque de s’y rendre.

Pas de fermeture d'écoles prévues mais les fêtes scolaires sont "déconseillées".

Dans les entreprises, " le travail doit se poursuivre ". " Mais s’il y a des possibilités de télétravail, cela doit pouvoir être organisé".

le travail doit se poursuivre Mais s’il y a des possibilités de télétravail, cela doit pouvoir être organisé". Les personnes à risque sont invitées à éviter les transports publics.

Pour les prestataires de soins, une "prudence particulière" est recommandée.

MESURES PRISES :

A Bruxelles

Suite aux recommandations du fédéral, Bruxelles est la région qui a pris pour le moment les mesures les plus strictes pour éviter la propagation du virus. Le Conseil régional de sécurité de Bruxelles, réunissant notamment les bourgmestres des dix-neuf communes de la capitale et présidé par le ministre-président Vervoort, a décidé de :

L imiter l'accès aux spectacles en salle à 1.000 personnes. Dans la capitale, la limitation du nombre de spectateurs concerne plusieurs salles parmi lesquelles le Palais 12, le Cirque Royal, la salle de la Madeleine, l'Ancienne Belgique et Forest National.

Interdire les voyages scolaires à l'étranger jusqu'à Pâques, dans tous les établissements de la capitale qu'ils soient publics ou du réseau libre. Ce choix d'aller un pas plus loin que le Conseil national de sécurité est dicté par la volonté de ne pas laisser le poids de cette responsabilité aux différents pouvoirs organisateurs (PO).

Limiter drastiquement l'accès aux maisons de repos

A noter qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enseignement à distance/E-learning de la FWB met à disposition des enseignants et des élèves une plateforme spécifique où les professeurs peuvent “tutorer” leur propre classe à distance. Cette opportunité s’adresse aux professeurs ou élèves, du primaire et du secondaire, qui devraient être temporairement écartés.

En Wallonie

Au terme d'une rencontre avec les cinq gouverneurs de province wallons, la Wallonie a pris ce mardi une mesure principale suite aux recommandations du fédéral :

Interdiction dès ce mercredi et jusqu'au 31 mars des visites dans les 602 maisons de repos du sud du pays et les sorties de leurs résidents "sauf pour des cas exceptionnels". "Nous allons demander aux équipes en place dans ces établissements de faire preuve de la plus grande humanité et de mettre tout en œuvre pour que les personnes puissent continuer à communiquer avec leurs proches par téléphone, skype ou encore par vidéo-conférences organisées" , a ajouté Christie Morreale.

Un modèle d'arrêté pour les cinq provinces wallonnes sera défini dans les jours à venir et permettra de mettre en place d'autres mesures. Parmi elles, sera discutée l'interdiction conseillée par le fédéral d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes dans les lieux fermés. "Nous allons travailler avec discernement et tenter, en collaboration avec les gouverneurs qui disposent d'un pouvoir d'injonction, d'implémenter les mesures prises ce mardi midi du mieux possible", a souligné le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

En Flandre

La consultation entre le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) et les gouverneurs de province au sujet des nouvelles recommandations fédérales sur le coronavirus a eu lieu ce mardi. Une consultation jugée "constructive" par chacun même si peu de décisions concrètes ont été prises. En attendant de nouvelles annonces demain :

Les heures de visites sont déjà limitées dans les maisons de repos. Les visiteurs ne pourront y accéder que via une entrée unique et devront laisser leurs données dans un registre. De plus, ils ne pourront se rendre dans la cafétéria. Les enfants de moins de 16 ans ne pourront plus dans l'immédiat se rendre dans les maisons de repos, mais une interdiction totale des visites pour les adultes - comme décidée par certains établissements et par la Wallonie - n'est pas encore à l'ordre du jour.

LA VUB déconseille fortement les activités étudiantes. Les universités flamandes discuteront des mesures contre le coronavirus dans les prochains jours.

De Wever dit "ne pas pouvoir interdire d'événements uniquement sur base d'un avis"

Bart De Wever, en sa qualité de bourgmestre d'Anvers, s'est quant à lui exprimé contre cet avis d'interdiction d'événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur. Le président de la N-VA dit attendre le résultat des discussions entre la gouverneure Cathy Berx et le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. La salle anversoise De Roma a elle déjà fait savoir que toutes les activités qui y sont prévues se dérouleront normalement.

Bart De Wever dit avoir déjà informé la gouverneure et le ministre De Crem de son avis sur la question, à savoir qu'il ne peut "interdire des événements à Anvers que sur base d'une ligne de conduite claire et objective formulée par les autorités fédérales, et non sur base d'un avis".

Sur le plateau du JT de la RTBF, la Première ministre n'a pas manqué de répondre d'un ton ferme mardi soir: "Je rappelle que nous sommes dans un Etat de droit. Le fédéral peut recommander et ce sont les bourgmestres qui ont la pleine compétence (pour annuler un événement). Je rappelle que M. Jambon (le ministre-président flamand), qui est un proche de M. De Wever, fait partie du conseil national de sécurité et qu'il a marqué son accord (sur ces recommandations). J'en appelle à la responsabilité de chacun."