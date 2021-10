Bruxelles : une fresque dédiée aux "éco-anxieux". Qui sont-ils ?

A la veille de cette manifestation, une fresque a été inaugurée à Laeken ce samedi. Elle est dédiée à ceux pour qui les changements environnementaux et climatiques sont cause d’anxiété. L’éco-anxiété, comme on l’appelle, est une réalité

Qu’il s’agisse des inondations cet été en Belgique, de la vague de chaleur extrême aux Etats-Unis, des incendies de forêts, les exemples de catastrophes attribuées au dérèglement climatique ne manquent pas dans l’actualité. Les signaux qui se multiplient et qui indiquent que la planète va mal peuvent générer de l’angoisse chez certains.

Nos équipes de reportage ont rencontré une jeune étudiante, Manon. Elle s’interroge sur son futur et celui des prochaines générations. Le réchauffement climatique pourrait définir son avenir. "Je me demande vraiment à quel stade on va arriver au niveau du réchauffement climatique. Est-ce que j’ai vraiment envie de faire des enfants, parce que leur laisser un monde dans lequel ils vont juste souffrir de la chaleur, des inondations et où ils vont être totalement perdus…", explique Manon.

Elle n’est pas la seule à ressentir des inquiétudes de ce type pour son avenir et aussi celui des générations futures. Cette inquiétude, cette tristesse liée directement à l’effondrement de la biodiversité, de plus en plus de patients y sont confrontés. C’est ce que constate, dans l’exercice de ses fonctions, Martine Capron, Eco-thérapeute. "Le plus dur pour eux, c’est d’abord de croire qu’ils sont malades. C’est normal d’être inquiet par rapport à ce qui se passe. L’important, c’est de ne pas rester dedans et de ne pas être coincé dans ces sentiments qui amènent beaucoup d’impuissance, le sentiment d’impuissance. Et c’est souvent le sentiment le plus difficile à vivre pour les gens que je rencontre", explique-t-elle.