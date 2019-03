En slogans ou en musique : 3850 personnes manifestent contre le racisme à Bruxelles

Des percussions et des chansons. La musique sert de moyen d'expression aux marcheurs. "Nunca mas me echaras/dejaras" chante un groupe de manifestants, soit "Plus jamais tu ne me rejetteras/laisseras tomber".

Plus d'une centaine d'associations

À partir de 14h, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées aux abords de la gare de Nord afin de prendre part au cortège. L'événement en est à sa seconde édition et fait écho à la journée internationale contre le racisme et la discrimination du 21 mars. La plate-forme 21/03, qui réunit plus d'une centaine d'associations, organisations et syndicats, en est à l'initiative.