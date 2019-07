Bruxelles: les négociations reprennent... au finish?

Après avoir été suspendues quelques heures ce mardi, les négociations bruxelloises reprennent. Va-t-on finalement arriver à un accord ce soir? C'est en tout cas ce qui se dit dans les couloirs du Parlement bruxellois. Après avoir annoncé hier qu’ils se donnaient un peu plus de temps pour finaliser l’accord de gouvernement, les six partenaires des négociations bruxelloises devaient se revoir ce mardi midi. Devaient car si tous sont arrivés aux alentours de 13h au Parlement bruxellois, l'Open VLD a très vite fait demi-tour pour rejoindre la base du parti. Les libéraux flamands continuent en effet d'exercer une pression pour faire entrer leur parti frère, le MR, dans les négociations. Avant la réunion, le présidente de l'Open VLD en personne, Gwendolyn Rutten et les deux négociateurs libéraux Sven Gatz et Guy Vanhengel ont d'ailleurs discuté, dans une salle à part, avec Zakia Khattabi, négociatrice pour Ecolo. Les libéraux flamands auraient ainsi tenté de convaincre les écologistes. Guy Vanhengel et Sven Gatz sont maintenant retournés au Parlement bruxellois pour continuer les discussions.

Derrière cela, je vois l'ombre de la N-VA

Les autres partis n'avaient pas tarder à réagir au coup de pression de l'Open VLD exercé encore hier et ce matin. Pour eux, il n'est pas question de changer son fusil d'épaule, certainement pas si près de l'arrivée. "Je veux continuer à travailler avec les six partis avec lesquels on travaille dans un bon esprit pour changer la ville", a affirmé Elke Van den Brandt (Groen) au moment de franchir l'imposante porte d'entrée du 69 de la rue du Lombard. "Il y a six partis autour de la table (ndlr: sans le MR). Nous espérons conclure les plus rapidement possible un bel accord de gouvernement... Vous pouvez me torturer, je ne dirai pas autre chose", a surenchéri Laurette Onkelinx. La négociatrice PS n'a pas voulu s'enfermer dans une limite de temps. "C'est sportif, il ne faut jamais négliger la dernière ligne droite", a-t-elle ajouté. Laurette Onkelinx a indiqué par ailleurs que les groupes techniques qui se sont penchés, après la réunion de lundi, sur des questions notamment fiscales avaient bien travaillé. Le moins tendre à l'égard de la démarche du Mouvement réformateur a été le président de DéFI, Olivier Maingain. "Le MR cherche à s'introduire presque par effraction dans cette négociation, au point qu'il est prêt à accepter quasi telle quelle la note qui est débattue. Derrière cela, je vois l'ombre de la N-VA", a-t-il lancé. M. Maingain n'a visiblement pas de doute sur l'attitude qu'adopteront les négociateurs libéraux flamands au cours de l'après-midi. "Je sais que les négociateurs Open Vld sont désireux d'aboutir", a-t-il commenté à ce propos.

Et pour patienter avant le retour de l'Open VLD, il semblerait que les négociateurs se soient fait livrer des croustillons venus tout droit de la foire du midi.