Bruxelles : les négociations démarrent officiellement à six

Sur le coup de 14H, les négociateurs bruxellois et leurs conseillers, se sont retrouvés pour lancer les négociations formelles pour tenter de dégager un accord de majorité et une déclaration du gouvernement. Ils sont 6 partis autour de la table : le PS, Ecolo, Défi côté francophone, Groen, Open Vld et one.brussels-sp.a côté néerlandophone.

Le bureau de l’Open Vld a donc décidé ce midi de rejoindre les discussions, mettant fin à une semaine d’incertitude. L'objectif est d'aboutir autour du 21 juillet.

Sous la houlette des 2 formateurs, le socialiste Rudi Vervoort et la représente de Groen Elke Van den Brandt, les discussions vont se centrer aujourd'hui sur une méthode de travail et un agenda avant d'entrer dans les discussions sur la note transmise par les 2 formateurs.