Bruxelles : le Syndicat des Locataires veut une protection contre les expulsions

Le Syndicat des Locataires, actif dans le secteur du logement de la capitale a demandé mardi aux décideurs politiques régionaux de mettre en place un nouveau système général de protection contre les expulsions locatives sans attendre la fin du moratoire contre les expulsions annoncée pour le 31 mars, sans quoi il sollicite une nouvelle prolongation de celui-ci.

A cette date, ce moratoire est censé se terminer dans la seule Région où il est encore en vigueur, ce que reconnaît volontiers le Syndicat des Locataires.

"Depuis le début du moratoire, nous affirmons que cette mesure ne peut être que provisoire et qu’avant la fin du moratoire, les responsables politiques doivent mettre en place un nouveau système général de protection contre les expulsions locatives, des actes dégradants et contraires à la dignité humaine", a commenté le secrétaire général du Syndicat, José Garcia.

Celui-ci se dit convaincu que, via un bon accompagnement social des locataires concernés, on pourrait aboutir à zéro expulsion dans la Région-capitale. Selon le Syndicat des Locataires, la "spectaculaire diminution des expulsions dans le logement social suite à l’établissement d’un tel mécanisme en 2000 prouve, à elle seule, la faisabilité de la méthode, ainsi que son extrême efficacité". Les expulsions dans ce secteur sont passées de 200 à 19 par an.

Le Syndicat demande au cabinet de la secrétaire d’Etat au Logement d’organiser, avant le 31 mars prochain, une concertation avec le secteur, en vue de mettre en place un tel dispositif pour le logement privé.

Sans un tel dispositif à cette date, le Syndicat des Locataires demande au gouvernement bruxellois la reconduction pure et simple du moratoire actuel.

"Mieux prévenir et mieux lutter contre les expulsions"

Au cabinet de la secrétaire d’Etat du Logement, on a rappelé mardi que le Plan d’Urgence Logement de la Région projette bien une initiative allant dans le sens de la demande du Syndicat des locataires, en particulier dans son action 28.

Celle-ci prévoit la réalisation d’un monitoring des expulsions afin de mieux prévenir et lutter contre celles-ci. La loi "d’humanisation sur les expulsions" de 1994 sera notamment évaluée et son dispositif amélioré au travers du Code bruxellois du Logement. L’obligation de signification des jugements d’expulsions sera ainsi étendue aux baux de résidence principale. Un moratoire hivernal pour tous les logements publics sera mis en place à l’instar de ce qui se fait déjà dans les logements sociaux. La mise en place d’un moratoire hivernal pour les logements privés sera examinée.

D’ici l’an prochain, des modifications législatives et réglementaires devraient être adoptées en conséquence et le monitoring des expulsions devrait être mis en place, selon l’échéancier du PUL, a-t-on encore précisé au cabinet de la secrétaire d’Etat.