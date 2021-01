Bruxelles : la passerelle circulaire Tondo relie les nouveaux bâtiments de la Chambre au Palais de la Nation

La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, a inauguré jeudi le "Tondo", une passerelle circulaire entre le Palais de la Nation, bâti aux 18e et 19e siècles, et le Forum dont la construction s'est achevée en 2016.

L'aménagement du Forum a permis à la Chambre de disposer de bureaux et de salles de commission au goût du jour. Une partie des services, les parlementaires sans oublier l'hémicycle sont toujours installés dans le Palais de la Nation. L'absence de liaison entre les deux édifices, situés de part et d'autre de la rue de Louvain, crée toutefois des problèmes pratiques et de sécurité que la passerelle devra résoudre.

Ce pont conçu par le bureau d'architectes "Office Kersten Geers David Van Severen", sélectionné à l'issue d'un concours, a reçu le nom de "Tondo", une forme circulaire de tableau en vogue à la Renaissance. Il part du deuxième étage de la Maison des parlementaires du Palais de la Nation pour arriver au 1er étage du Forum en surplombant la rue de Louvain. Des panneaux réfléchissants garnissent les côtés.

Les ingénieurs ont dû faire preuve d'inventivité pour surmonter les problèmes liés à la configuration des lieux sous l'égide la société carolorégienne retenue pour cette phase des travaux: l'association momentanée entre la sprl Phenicks et la SA R. De Cock.

Le chantier a coûté environ un million d'euros.