Bruxelles en appelle au privé pour construire 650 logements sociaux

Les autorités bruxelloises ont décidé d’amplifier l’appel au secteur privé pour accélérer la production de logements sociaux dans la capitale. Objectif affiché : acquérir au minimum 650 logements de ce type. Les besoins sont en effet particulièrement criants en Région bruxelloise. Alors que 40.000 personnes sont toujours sur liste d’attente, on en est toujours à réaliser les milliers de logements sociaux prévus par le Plan Régional Logement de 2004 et l’Alliance Habitat de 2013. Ces logements seront finalisés mais ils ne suffiront pas.

Dès lors, il a été décidé de collaborer davantage avec les développeurs et constructeurs immobiliers. Selon Nawal Ben Hamou, secrétaire d’État au Logement, c’est une opportunité pour le secteur de la construction touché de plein fouet par la crise Covid. Un appel public a donc été lancé mercredi au secteur. Trois leviers sont activés. Le D&B + (Design and Build Plus) remplace l’ancienne procédure de partenariat public privé. Dans cette procédure concurrentielle avec négociation conçue avec le secteur, le foncier est apporté par le privé. Les délais ont été clarifiés et certains critères assouplis. Un premier appel public sera clôturé le 27 avril 2021. Il y en aura plusieurs par an.

Le Plan d’Urgence Logement récemment adopté par le gouvernement bruxellois prévoit, en complément de cette stratégie d’acquisition, la mise en place d’une procédure accélérée de délivrance des permis d’urbanisme, réduite à 95 jours, pour les projets immobiliers impliquant au minimum 25% de logements publics, a expliqué le secrétaire d'Etat à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/sp.a) au cours d’une conférence de presse commune.

Ce plan prévoit aussi la mise en place de charges d’urbanisme en nature, uniquement consacrées à la construction de logements publics dans les communes ayant moins de 15% de logement social ou à finalité sociale.