Bruxelles : des milliers de manifestants marchent pour le climat

Le Covid et les mesures sanitaires avaient eu raison des marches pour le climat. Après près d’un an et demi de veille, la marche pour le climat est de retour dans les rues de la capitale. La "Coalition climat", qui chapeaute plus de 80 organisations de la société civile, attend les citoyens ce dimanche pour une manifestation à Bruxelles. Des milliers de personnes étaient attendues.

Cette manifestation qui a pris son départ à la gare du Nord arpentera la petite ceinture pour se diriger vers le Cinquantenaire où des discours se tiendront avant la dislocation.

La "Coalition climat" rassemble des ONG, des syndicats, des mutualités, des organisations de jeunesse et des mouvements citoyens. Ils ont lancé un appel à la mobilisation avec un message à destination des autorités. "Nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes", a indiqué le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.