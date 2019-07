Bruxelles : dernières discussions pour les six partenaires des négociations

C’est la toute dernière ligne droite pour les six partenaires des négociations à Bruxelles. Les socialistes francophones et flamands (PS et one.brussels), les écologistes (Ecolo et Groen), l’Open VLD et DéFI se retrouvent ce lundi pour discuter des derniers points de l’accord de gouvernement et négocier la répartition des compétences.

" ll y a quelques crochets "

A son arrivée, Laurette Onkelinx se veut confiante: "On va essayer d’aboutir aujourd’hui", explique-t-elle tout en nuançant: "On ne s’est jamais enfermés dans un agenda donc s’il faut encore parler, on le fera". Certains volets doivent en effet encore être abordés ; celui sur la fiscalité notamment. "Il reste encore quelques crochets", admet Laurette Onkelinx. Parmi les autres dossiers qui restent sur la table, les écoles bilingues ou multilingues. Ecolo y est favorable: "C’est une bonne idée car c’est l’identité de Bruxelles", a déclaré la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi avant d’entrer elle aussi au Parlement bruxellois pour cette nouvelle et peut-être dernière journée de discussions. Une conférence de presse est en tout cas prévue demain après-midi pour présenter cet accord de gouvernement. Plusieurs congrès de participation de partis sont également organisés. Et si tout se déroule comme prévu, les prestations de serment des futurs ministres pourraient déjà se dérouler mercredi.