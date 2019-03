Bruxelles: 3850 manifestants contre le racisme sous toutes ses formes

La manifestation contre le racisme a rassemblé 3850 personnes ce dimanche à Bruxelles selon la police. Les organisateurs revendiquent quant à eux 6000 manifestants. L'événement a débuté vers 14h, aux abords de la gare du Nord. Le cortège s'est élancé vers 14h30 pour arriver deux heures plus tard place du Jeu de Balle. Quelques discours et un hommage aux victimes du récent attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont ponctué l'événement.

Des percussions et des chansons. La musique a servi de moyen d'expression à certains marcheurs. "Nunca mas me echaras/dejaras" chantait un groupe de manifestants, soit "Plus jamais tu ne me rejetteras/laisseras tomber".

Plus d'une centaine d'associations

L'événement en est à sa seconde édition et fait écho à la journée internationale contre le racisme et la discrimination du 21 mars. La plate-forme 21/03, qui réunit plus d'une centaine d'associations, organisations et syndicats, en est à l'initiative.