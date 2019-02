Brussels Airport: il sera désormais plus facile d'introduire une requête auprès du service de médiation

Vous en avez marre d'entendre des avions passer au dessus de votre maison et vous souhaitez porter plainte ? Depuis 2010, vous devez remplir un formulaire en ligne via le site internet du Service de Médiation. Ce formulaire vient d'être totalement modernisé et simplifié. Il devrait permettre une prise en charge plus rapide et une meilleure administration des dossiers.

“Ce nouveau formulaire permettra d’identifier plus rapidement les demandes des citoyens, et donc d’y répondre dans les meilleurs délais, explique Philippe Touwaide, Directeur du Service Fédéral de Médiation pour l'aéroport. Ainsi, nous avons la possibilité de traiter prioritairement certaines requêtes qui ne nécessitent pas d’enquête ou de collecte de données supplémentaires.”

Un meilleur service

Auparavant, c'était plus compliqué de naviguer dans le formulaire : "Beaucoup de gens ne s'en sortent pas", avoue Philippe Touwaide. Le but n’est pas de réduire le nombre de plaintes mais bien de clarifier la procédure.

Mr. Touwaide explique qu'il peut toujours recevoir des requêtes qui ne relève pas des compétences du Service. Grâce au nouveau système, elles sont automatiquement répertoriées par catégories pour être ensuite aisément redirigées vers les organismes appropriés.

En 17 années d’existence, le Médiateur Aérien du gouvernement fédéral a traité plus de 14.500.000 plaintes liées aux nuisances du trafic aérien autour de Bruxelles-National.

Contacter le service de Médiation