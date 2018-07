Brussels Airlines affrète un A330 en plus pour mardi, toutes les places sont déjà vendues

Brussels Airlines a décidé d'affréter un A330 supplémentaire vers Saint-Petersbourg, mardi, en vue de la rencontre France-Belgique. Au total, 608 places sont disponibles pour les supporters qui voudraient assister au match des Diables rouges en demi-finale de la Coupe du monde de football, a précisé Wencke Lemmes, porte-parole de la compagnie aérienne. La vente a débuté samedi à midi.

Deux avions long courrier feront donc l'aller-retour sur Saint-Petersbourg mardi. "Vu l'engouement des supporters, nous faisons le maximum pour proposer des places", a ajouté la porte-parole.

200 tickets aller-retour le jour du match vers/depuis Saint-Pétersbourg ont été vendus, ainsi que 200 tickets trois jours/deux nuits avec départ vers Saint-Pétersbourg le 10 juillet et retour depuis Moscou (DME) le 12 juillet. En quelques dizaines de minutes, tout a été vendu.

Le prix de ce "fan flight" s'élevait à 699 euros. Il comprenait le voyage vers Saint-Petersbourg mardi, le transport en bus vers le stade, le trajet vers l'aéroport à l'issue du match ainsi que le retour en avion à Bruxelles.

Un avion charter est encore disponible avec un départ lundi et un retour mercredi au prix de 999 euros, mais, avant de prendre un billet d'avion, il vous faut des places pour le match. Le site de la FIFA indique que tout est complet, il reste cependant encore un petit espoir selon Pierre Cornet, porte-parole de la fédération belge de football : "Il n'est pas impossible que de nouveaux tickets soient disponibles sur le site de la FIFA. Il est possible que des supporters d'autres équipes aient acheté des tickets et souhaitent les remettre en vente, car leur équipe ne prend pas part à la demi-finale."

Pour le match de vendredi, Brésil-Belgique, de nombreux supporters possédaient un ticket mais n'avaient pas pu se procurer de billet d'avion pour Kazan. Les deux vols affrétés par Brussels Airlines avaient été remplis en à peine une heure le jour de la vente. Ils étaient 500 Belges à supporter les Diables dans le stade vendredi soir, contre 15.000 à 20.000 Brésiliens.