Bruno Colmant, économiste : la crise du coronavirus "a montré la nécessité d'avoir un Etat-providence"

Comment les experts économiques analysent le déconfinement dans lequel la Belgique est entrée depuis quelques jours et qui entre dans une nouvelle étape ce lundi 8 juin ? Bruno Colmant, économiste, CEO de la banque Degroof, apporte son regard, ce jeudi dans la matinale de La Première, mais également sur la crise sanitaire qui a démarré en mars et ses conséquences économiques.

Pour lui, la crise traversée aujourd’hui aura un impact certain pour l’économie belge avec "une chute du PIB, c’est-à-dire de la richesse créée chaque année, de l’ordre de 10%" soit "50 à 60 milliards d’euros". Avec l’économie grise et noire, non comptabilisée par les statistiques, ce trou passe à "80 milliards". C’est de la "richesse qui est perdue", un "choc d’appauvrissement" dit Bruno Colmant, auteur d’un nouveau livre, "Hypercapitalisme. Le coup d’éclat permanent". "C’est comme si chacun gagnait moins, comme si la Belgique dans sa globalité gagnait moins."

"Une tentation d’épargne" chez les Belges

Cela va-t-il durer ? Comment vont réagir les Belges ? Bruno Colmant que chez les ménages, il y aura "une tentation d’épargne", de "se protéger contre le futur". Dans le même temps, cette crise montrera "le partage des tâches entre l’Etat et les marchés", "l’importance des biens publics comme la santé, l’éducation". La crise a montré la nécessité d’avoir "un filet de sécurité social, un Etat social, un Etat-providence". "Je pense qu’il va y avoir dans beaucoup de pays une réflexion quant au partage des tâches entre la spontanéité du libéralisme et l’économie de marché et puis d’autre part l’Etat."

Ce n’est pas un discours que tenait Bruno Colmant par le passé, lui qui a conseillé des ministres libéraux. Il le reconnaît : il a fait partie de ces économistes "éduqués dans les années 80" dans ce courant de pensée qui avait le vent en poupe "au début. Cela a permis de générer de la croissance et de l’innovation" mais avec une relégation de l’Etat dans "un rôle de notaire".

"Si l’économie survit, c’est grâce à l’Etat qui donne du pouvoir d’achat", bien plus que lors de la crise bancaire de 2008. Pour Bruno Colmant, la pensée de Keynes doit être "revitalisée". Pour John Keynes (1883-1946), économiste britannique, les marchés ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes et l’Etat a un rôle à jouer.

ll suffit qu’un petit choc arrive pour que tout s’arrête

Bruno Colmant analyse cette crise du coronavirus et ses conséquences. "Il y a deux choses qui m’ont surpris. C’est un peu l’histoire de la poule et l’œuf. C’est d’abord la complexité de la mondialisation. Et puis d’autre part, la superficialité de l’économie. ll suffit qu’un petit choc arrive pour que tout s’arrête. C’est à la fois un choc d’offre et de demande. On est rentré depuis quarante ans dans un système, d’une idéologie qui est partie de l’idée que le marché par sa main invisible savait mieux que l’Etat comme gérer les biens même les biens publics. Mais on ne gère pas un état comme une entreprise. Une entreprise cherche le monopole éphémère, temporaire pour imposer ses prix. Un état doit gérer des valeurs humanistes, d’équilibres sociaux et donner sa chance à tout le monde."

Bruno Colmant est convaincu que ce système va être repensé avec un "équilibre plus sain au bénéfice d’ailleurs je crois du libéralisme mais avec la reconnaissance du rôle que peut apporter un état en matière d’épanouissement des citoyens."