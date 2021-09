Brieuc Van Damme nommé nouvel administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin

"Ma décision est un choix positif : il s'agit d'une opportunité unique, qui ne se présente qu'une fois dans une vie", a déclaré Brieuc Van Damme. "La flexibilité et l'autonomie inhérentes au fonctionnement de la Fondation lui permettront plus que jamais de contribuer à rendre notre pays plus inclusif et performant dans l'ère post-Covid, grâce à des projets innovants et des initiatives susceptibles d'améliorer les politiques."

Luc Tayart de Borms s'est pour sa part réjoui de la décision du Conseil d'administration: "Les compétences de Brieuc Van Damme et son expérience constituent d'énormes atouts pour la Fondation. Tant dans son action locale qu'internationale, la Fondation pourra tirer parti de cette personnalité résolument tournée vers l'avenir de notre société".