Brexit: Une solution temporaire en vue pour les 27.000 Britanniques de Belgique

Les droits communautaires des 27.000 ressortissants britanniques habitant actuellement en Belgique sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2020, ceci pour limiter les problèmes posés aux entreprises et pouvoirs publics en cas de Brexit sans accord, rapporte La Libre Belgique jeudi.

À la demande de la Commission européenne, les États membres de l'UE ont été appelés à prendre des "mesures d'urgence" afin de limiter l'impact d'un Brexit sans accord.

En Belgique, les différentes entités fédérées et fédérale se sont mises d'accord pour un "maintien des droits des citoyens britanniques présents en Belgique avant la sortie du Royaume­-Uni de l'Union (prévue pour ce 29 mars 2019) pour une période limitée au 31 décembre 2020 et sur une base réciproque". Les 25.000 Belges résidant actuellement en Grande­-Bretagne devraient donc également garder ces droits (de séjour et sociaux notamment) après le 29 mars prochain.

Le Comité de concertation a, par ailleurs, demandé des mesures à prendre par chaque entité dans quatre domaines: la fiscalité, le permis de travail (ou la carte professionnelle pour les indépendants), les qualifications professionnelles et la sécurité sociale..