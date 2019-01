Brexit: seule une entreprise belge sur cinq s'est préparée au Brexit

L'inquiétude du monde économique

Du côté des entreprises, le vote contre le plan de sortie de l'Union européenne de Theresa May ne lève pas toutes les incertitudes. L'administrateur de la FEB, Pieter Timmermans, espère encore que les choses changent : "Aujourd'hui, il y a encore plus de chaos. Personne ne sait où on va en Grande Bretagne. Ils doivent décider s’ils restent ou s’ils partent. Mais s'ils partent, les conséquences économiques seront graves. Nos entreprises ne sont plus habituées à une procédure douanière depuis 30 ans. J'espère que le bon sens va revenir". Le patron des patrons détaille les risques que fait courir un Brexit dur : "Nous sommes très inquiets. Un hard Brexit, c’est le chaos. On parle de 2% de perte de croissance économique et de 40.000 emplois perdus. Donc nous devons nous préparer".

Même son de cloche du côté de l'Union des classes moyennes et de son président, Pierre-Frédéric Nyst : "On va se préparer au pire. Il va falloir informer au maximum pour que les PME aient toutes les armes en mains pour se retrouver dans ce dédale administratif. On craint que le Brexit ne complexifie les choses et les PME sont les moins bien armées pour faire face à ce nouveau défi".