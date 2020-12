Brexit: Le terminal Eurostar de Bruxelles-Midi sera modifié pour les besoins des douanes

Le Conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur l'entame de travaux d'infrastructure dans le terminal Eurostar à la gare de Bruxelles-Midi, dans le cadre du Brexit, a annoncé le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Le Royaume-Uni devrait quitter le marché interne de l'Union européenne le 1er Janvier 2021. Toutes les marchandises qui seront importées de, ou exportées vers le Royaume-Uni, également dans les bagages des voyageurs, seront dès lors soumises à des formalités douanières, détaille le ministre. Ce sera également le cas si les négociateurs parvenaient à un accord.

L'Administration générale des Douanes et Accises devra dès lors être opérationnelle le 1er janvier prochain, également au terminal Eurostar à la gare de Bruxelles-midi.

Le Conseil des ministres a dès lors décidé que la SNCB et la Régie des bâtiments fourniront des structures préfabriquées temporaires avant le 15 décembre 2020, pour la détaxation de la TVA et les contrôles des voies 3 et 4 de la gare de Bruxelles-Midi. Une infrastructure définitive visant à répondre aux besoins de l'Administration générale des Douanes et Accises devra être disponible avant le 1er février 2021.