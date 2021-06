Brexit: la Flandre soutient la création d'un "guichet Brexit" pour les entreprises

La Flandre soutient financièrement la création d'un "guichet Brexit", où les entreprises pourront accomplir toutes les formalités en un seul endroit. Ce guichet pourrait être installé à Zeebrugge, a déclaré jeudi la ministre régionale de l'Économie Hilde Crevits (CD&V) au Parlement, en réponse à une question de Maaike De Vreese (N-VA).

Les entreprises commerçant avec le Royaume-Uni font face à une augmentation des coûts et des formalités administratives depuis le Brexit. Les contrôles aux frontières prennent plus de temps qu'auparavant et rendent le transport vers le Royaume-Uni plus complexe.

Le centre d'innovation du secteur logistique en Flandre (VIL) et le consultant Deloitte sont en train de développer un guichet Brexit, qui sera tant physique que numérique.

Le guichet numérique sera le premier à être développé et rassemblera tous les documents en ligne à l'attention des acteurs privés et publics. La plateforme devrait être disponible au premier trimestre 2023.

Pour le guichet physique, vraisemblablement installé à Zeebrugge, l'objectif est le troisième trimestre 2023.

La Flandre a alloué 139.000 euros pour la première phase du projet. Pour la phase de conception prévue cet été, 2,3 millions d'euros sont nécessaires. Actuellement, seuls 2 millions sont disponibles. Hilde Crevits s'est dit prête à envisager un ajustement limité des budgets.