Brexit : l'ambassadeur britannique appelle les Belges à se renseigner sur les nouvelles règles de visa

"Nous voulons continuer à encourager les meilleurs talents du monde entier à amener leurs compétences au Royaume-Uni. Nous continuerons également d'accueillir les nombreux étudiants belges talentueux qui partent étudier dans les universités britanniques", a assuré vendredi l'ambassadeur britannique en Belgique Martin Shearman. Ce dernier invite les citoyens belges à se renseigner sur les nouvelles mesures qui seront en vigueur dès l'an prochain pour les déplacements vers l'autre rive de la Manche.

Pour les séjours de courte durée (moins de six mois), rien ne changera dans un premier temps, pour la plupart des candidats à la traversée. "Les citoyens de l'UE pourront continuer à visiter le Royaume-Uni sans demander de visa et, dans la plupart des cas, pourront y rester jusqu'à six mois", communique l'ambassade. Celle-ci confirme en revanche qu'à partir d'octobre 2021, la carte d'identité ne suffira pas, il faudra présenter un passeport valide pour passer outre-Manche.

Pour ceux qui comptent dans le futur déménager au Royaume-Uni ou s'y installer pour une certaine durée, il est conseillé de se renseigner sur le nouveau système d'immigration à points mis au point par Londres, qui entrera en vigueur le 1er janvier. On peut déjà entamer les démarches si on cherche à obtenir un visa étudiant pour l'an prochain. Pour un visa travailleur, le système sera ouvert le 1er décembre.