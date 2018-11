Bpost : les syndicats n'organisent pas de nouvelles actions mais soutiennent les grèves spontanées

Le mécontentement gronde toujours chez les travailleurs de bpost. Tôt ce jeudi matin, une dizaine de piquets de grève ont été installés jeudi matin devant des centres de l'entreprise en Wallonie, a indiqué la CSC-Transcom Poste. Ce syndicat faisait état d’actions organisées dans les centres postaux de Namur, Braine-l'Alleud, Verviers, Awans, Saint-Ghislain, Mons, Charleroi, Fleurus, Soignies, Dour, Tertre et Andenne. Il s’agissait d’actions spontanées dont la situation était appelée à évoluer en cours de matinée. Ce midi, la direction de bpost confirme que quatre bureaux de distribution sont totalement à l’arrêt. Il s’agit de bureaux où l’on rassemble et dispatche le courrier à distribuer dans une zone. Les bureaux à l’arrêt sont ceux de Charleroi, Jumet, Waremme et Thimister, explique Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost. Selon Mme Van Speybroeck, ce sont les seuls centres bloqués. Dans ces zones, la distribution du courrier est, en principe, impossible. Ailleurs, il s’agirait de piquets de grève filtrants. Les actions spontanées du personnel de Bpost sont toutes situées en Wallonie. A Bruxelles et en Flandre, tout fonctionne normalement.

Le front commun syndical a fait le point

Ce jeudi matin, les représentants syndicaux de bpost ont fait le point sur la situation. Lundi, le front commun syndical et la direction de bpost ont abouti à un pré-accord, après des grèves du personnel du 7 au 12 novembre pour dénoncer la charge de travail et le manque de personnel. Le syndicat chrétien CSC a rejeté mardi ce pré-accord, tandis que la CGSP a indiqué qu'elle ne le défendait pas. Le front commun syndical se réunit jeudi pour faire le point sur la situation. Le pré-accord prévoit essentiellement des moyens humains supplémentaires pour soulager le travail des facteurs distributeurs. C’est là qu’il est le plus difficile d’engager et de former du personnel pour pallier le manque d’effectifs. Selon Jacques Lespagnard, de la CGSP, il est compréhensible que d’autres catégories de personnel, dans les centres de tri ou dans les bureaux, par exemple, soient moins satisfaits du pré-accord trouvé car elles profitent moins des propositions d’engagements supplémentaires faites par la direction.

Reprise des négociations avec la direction la semaine prochaine

C’est la raison pour laquelle les syndicats comptent à présent sur les nouvelles négociations qui devraient reprendre la semaine prochaine. Il s’agira alors de négocier la convention collective. Cette négociation est perçue, comme l’explique Jacques Lespagnard, de la CGSP comme une opportunité d’améliorer les conditions pécuniaires d’autres catégories de personnel. Il y sera question des primes et des bonus, notamment.

Dans l’attente de la reprise de ces négociations, les syndicats confirment qu’ils suspendent la grève coordonnée jusqu’à nouvel ordre. Les syndicats continueront cependant à couvrir les actions de grève spontanées, comme celles de ce jeudi.

La direction veut continuer à négocier

La direction de bpost se dit satisfaite que le dialogue social puisse se poursuivre. Elle demande que toutes les actions locales soient arrêtées dans l'intérêt des clients et des citoyens. "C'est un signal important de la part des partenaires sociaux, et nous sommes dès lors prêts à

nous asseoir à nouveau autour de la table et à discuter de la manière dont nous pouvons encore améliorer le pré-accord actuel", a indiqué Koen Van Gerven, l'Administrateur délégué de bpost.

La direction de bpost se dit déterminée à aboutir maintenant à un accord final qui respecte le bien-être de tous les employés et qui permet à bpost de s'adapter aux attentes des clients.