Bourses d’études : le gouvernement efface la dette

On se souvient de ces étudiants wallons et bruxellois qui devaient rembourser des allocations d’études qu’ils avaient perçues alors qu’ils n’étaient plus dans les conditions de les recevoir, notamment parce qu’ils avaient accumulé trop d’échecs. L’ordre de rembourser leur parvenait parfois très tard, des mois voire des années après le versement des bourses. A plusieurs reprises, les associations d’étudiants avaient manifesté pour contester cette exigence de remboursement, estimant que cela aggravait la situation de jeunes déjà en difficulté financière. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a entendu l’appel, il vient d’effacer la totalité de la dette. Les compteurs sont remis à zéro mais de nouveaux critères d’attribution et de contrôles des bourses vont entrer en vigueur.