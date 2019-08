Bourgmestre: une fonction de plus en plus difficile

Le décès, cette semaine, du maire de Signes dans le Var dans l'exercice de ses fonctions, a bouleversé la France et soulève des questions sur la façon dont les édiles locaux sont considérés. La Belgique a déjà connu un contexte aussi tragique. En septembre 2017, Alfred Gadenne, le bourgmestre de Mouscron était assassiné. Le jeune homme qui l'a tué, rendait Alfred Gadenne, responsable du suicide de son père.

Dire la vérité peut être source de tensions

Expliquer la réalité des choses n'est pas toujours bien perçu. Philippe Goffin, bourgmestre de la petite commune de Crisnée en province de Liège, une commune de 3000 habitants, explique que sa fonction est notamment compliquée dans ses rapports administratifs avec la population. Et les bourgmestres contactés vont tous dans ce sens: " La population veut la fin des passe-droits, c'est normal, la population veut un langage de vérité, c'est normal mais lorsqu'on explique aux gens que telle ou telle décision n'est pas faisable, le ton peut monter rapidement."

L'intérêt particulier prime sur l'intérêt général

Autre constat des bourgmestres: " Il y a de plus en plus d'individualisme et l'intolérance à l'égard de la vie en société est de plus en plus marquée." Résultat, les bourgmestres ou le personnel politique de manière générale, sont de moins en moins considérés. On n'hésite plus à les interpeller, à les insulter ou à les menacer. Jacques Gobert est bourgmestre de La Louvière depuis 2006 et " en treize ans, dit-il, tout a bien changé." Il s'est notamment fait fortement menacer après avoir décidé de fermer des établissements dans sa ville.

Les bourgmestres contactés reconnaissent que le monde politique a sa part de responsabilité. L'opinion publique a en effet très mal perçu les dérives financières de certains politiques. Mais Jacques Gobert de rajouter: " Ca ne concerne qu'une infime partie des élus. En plus, il ne faut pas oublier qu'un bourgmestre est disponible 24H sur 24. On le prévient de tout et c'est normal."

On referait la même chose

La fonction de bourgmestre est ardue, compliquée et de plus en plus. Mais dans le même temps, les bourgmestres contactés expliquent qu'ils referaient le même parcours si c'était à refaire. " Mais parfois, précise Jacques Gobert, on se pose quand même des questions en se retrouvant dans certaines situations."