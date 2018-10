Bourgeois veut couper dans la politique européenne de cohésion dont bénéficie la Wallonie

La déclaration a fait bondir le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte (PS). Par le passé, non seulement la Wallonie mais aussi Bruxelles ont profité de la politique de cohésion par le biais des "fonds structurels". Entre 2014 et 2020, les deux Régions auront ainsi profité de 774 millions d'euros provenant du fonds FEDER, relève-t-il.

Le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR), s'est montré beaucoup plus prudent et appelle au dialogue. "La politique de cohésion est particulièrement importante pour la Wallonie. Elle doit lui permettre de poursuivre rapidement son redressement socio-économique. Je souhaite que notre dialogue avec Geert Bourgeois puisse aboutir dans ce dossier, à l'instar d'autres positions antérieures, à une position commune à plaider au niveau européen, avec le gouvernement fédéral et les autres entités fédérées", a-t-il déclaré.

Rudi Vervoort: "La N-VA montre son vrai visage "

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a jugé mercredi le propos de Geert Bourgeois "incompréhensible", mais aussi illustratif du "vrai visage de la N-VA". "A Bruxelles, plus de 500 millions d'euros ont été investis grâce aux fonds de la politique européenne de cohésion du Fonds Social Européen et du FEDER, avec pour résultats, une baisse du chômage des jeunes, et des projets innovants de rénovation urbaine. La position de Geert Bourgeois est incompréhensible pour Bruxelles. La N-VA montre son vrai visage", a commenté le ministre-président bruxellois via Twitter.