Bouli Lanners et la politique climatique belge: "On commence à en avoir plein le cul!"

La vidéo n'est pas bien longue, mais elle est truffée de pics assassins à l'encontre du Premier ministre et sa ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem. Dans ce message vidéo posté sur sa page Facebook, le cinéaste Bouli Lanners se lâche, dégoûté qu'après la manifestation pour le climat de dimanche, la Belgique décide de voter contre un texte européen sur l'efficacité énergétique, et de s'abstenir sur le texte relatif aux énergies renouvelables.

Voici ses propos, sans filtre aucun: "Bravo ! Là on a un vrai sentiment de s’être encore une fois fait bien enculer par le gouvernement et par la ministre de l’énergie. Alors faudra pas vous étonner si nous aussi on vient à Bruxelles dépaver la rue de la Loi et vous mettre une grosse branlée, parce qu’on commence vraiment à en avoir plein le cul ! Ok ? Message reçu ?"

Le réalisateur liégeois n'est pas à son premier coup de gueule. Il a déjà fait part de sa façon de penser sur le nucléaire ou sur un texte visant à lutter contre la "banalisation" du "régime nazi" , et sur la gestion de la question nucléaire par l'actuel gouvernement.