Bonne nouvelle (ou pas) : les premiers avertissements-extraits de rôle arrivent dans les boîtes aux lettres

Le SPF Finances a envoyé les premiers avertissements-extraits de rôle pour le décompte fiscal de cette année, annonce le ministre des Finances Vincent Van Peteghem mercredi dans un communiqué. Dans quelques jours, vers la fin du mois d'août, plus de 475.000 avertissements-extraits de rôle auront été envoyés, assure-t-il. Dès qu'un avertissement-extrait de rôle est disponible, il peut également être consulté numériquement via MyMinfin.

"Nous demandons à chacun de rentrer sa déclaration d'impôt à temps, il est donc logique que nous envoyions également aux gens leurs décomptes à temps. Ainsi, ils pourront non seulement voir plus rapidement combien ils doivent au final, mais aussi recevoir plus rapidement un remboursement s'ils y ont droit", commente le ministre.

En juillet dernier, le ministre avait accordé un report de cinq jours du délai légal pour rentrer sa déclaration fiscale via le site Tax-on-web, en raison des inondations qui ont touché une bonne partie du pays et des pannes de courant qui ont accompagné les intempéries. L'échéance du 15 juillet à minuit avait été reportée au 20 juillet à minuit.