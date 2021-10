Blocage E40 : la condamnation des 17 militants FGTB risque de provoquer l'autocensure des manifestants à l'avenir

"Quand on voit que la condamnation est un peu plus forte pour les responsables que pour les autres", remarque-t-il, "ça donne quand même fort l’impression qu’on essaye de décourager les actions, qu’elles soient syndicales ou les mouvements sociaux, les jeunes, la lutte contre le réchauffement climatique ou que sais-je, que tous ces mouvements ne puissent plus s’exprimer et occuper l’espace public comme c’était le cas auparavant.

"C’est d’une part qu’on a le droit de mener des actions qui vont permettre de rendre effectif ou plus large ce droit de grève - notamment l’idée de faire des piquets de grève, de faire éventuellement des barrages sur des routes, ou en l’occurrence ici une autoroute - et une autre conception qui est plus restrictive, qui veut se limiter à la question de l’arrêt de travail, simplement et uniquement à lui. Et si on regarde les décisions des juridictions belges, d’une part, et européennes d’autre part, on sent bien qu’il y a là deux conceptions qui s’affrontent. Ici, on sent que c’est plutôt la conception la plus restrictive qui semble l’emporter, ce qui a évidemment des conséquences pour les droits des grévistes ou des manifestants plus largement."

Le directeur général du CRISP pense également qu’il y aura de l’autocensure, "en particulier des cadres, que ce soit les militants syndicaux, les permanents syndicaux ou bien ceux d’associations".

Peut-on traîner en justice les responsables syndicaux ?

Jean Faniel rappelle qu’en Belgique, les syndicats sont des associations de fait, comme les partis politiques, par exemple. Ils n’ont pas de personnalité juridique. "On a donc toujours considéré qu’il n’était pas possible de traîner en justice les responsables syndicaux pour des actions qui étaient menées au nom du syndicat."

"Ici, on a la sensation, d’une certaine manière, que la cour d’appel de Liège, et avant elle le juge en première instance, tourne un peu cette absence de personnalité juridique puisqu’elle a la main plus lourde pour sanctionner les responsables syndicaux et les autres", explique Faniel. "On a donc un peu le sentiment qu’il pourrait ici y avoir chez les militants, qu’ils soient syndicaux ou autres — les jeunes pour le climat ou d’autres — une forme d’intériorisation de la contrainte, le risque que certains se disent : " on va quand même être très prudents sur les actions qu’on va mener parce que sinon, on risque effectivement nous aussi une condamnation "."

La décision de la cour d’appel de Liège pose aussi question en temps de Covid.

"Depuis un an et demi, les droits et libertés ont été largement limités, on le sait, y compris dans le domaine de l’action collective, notamment de la possibilité de mener des actions, de mener des manifestations", observe le directeur général du CRISP. "On peut donc imaginer que certains des protagonistes en viennent même à écoper d’une nouvelle sanction dans le cadre des mesures corona, comme on les a appelées. Et donc, peut-être que ceux qui ont été condamnés avec sursis cette fois-ci verront leurs sursis tomber très vite pour d’autres faits."

Les condamnés comptent introduire un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des droits de l’homme.