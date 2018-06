"Blague" sur l'Aquarius? "Le Premier ministre n'a pas voulu plaisanter sur la situations des migrants" (vidéos)

Charles Michel a-t-il vraiment "blagué" ce lundi soir au sujet de l'Aquarius, qui transportait en Méditerranée 629 migrants en situation très délicate, sans pouvoir trouver de port où ils seraient acceptés?

C'est ce que laissent penser les sites français de BFM TV et du Huffington Post qui titrent sur cette "plaisanterie", mais aussi le court extrait vidéo qu'ils diffusent et qu'on peut voir ci-dessus.

Interrogé sur la possibilité pour des ports français ou belges d'accueillir des bateaux de migrants en Méditerrannée qui auraient été refusés par d'autres pays, Charles Michel a en effet répondu par une évidence:

"D'abord, premier élément, la Belgique n'a pas de port en mer Méditerranée" commence-t-il, esquissant un léger sourire, "à ce stade" précise-t-il.

Précision inutile que lui fait remarquer son homologue français Edouard Philippe, avec une pointe d'ironie: "Ca devrait durer".

Surpris, Charles Michel affiche cette fois un large sourire et concède: "Je le crains".

Alors, concours de blagues sur une situation désespérée?

Du côté du cabinet de Charles Michel, on souligne que "Le Premier ministre n'a pas voulu plaisanter sur la situations des migrants, il a juste voulu souligner que la Belgique n'est pas concernée géographiquement par le problème. Il a fait une réponse factuelle et regrette que le titre de BFM ne reflète pas le réel contenu de la conférence de presse".

En regardant l'extrait et la question dans son ensemble, on se rend compte que ce court extrait est effectivement le seul moment où l'on peut déceler un sourire, peut-être à cause du côté saugrenu de cette question pour la Belgique: