Bilan touristique de cet été 2020 sous Covid: pourquoi on rit en Wallonie mais on pleure à Bruxelles

Le bilan touristique de cet été reflète des situations très contrastées selon le type d'activité ou la situation géographique . Les différences entre Bruxelles et la Wallonie sont, à ce titre, très parlantes.

Depuis le confinement, il était écrit que l'épidémie de Covid19 aurait un impact considérable sur la saison touristique 2020. Les mesures sanitaires ont profondément influencé les habitudes des vacanciers. Les professionnels du tourisme l'ont bien ressenti, pour le meilleur et pour le pire.

La Wallonie tire son épingle du jeu

De nombreux opérateurs touristiques wallons espéraient pouvoir compter sur la visite de touristes belges. Et cette tendance s'est vérifiée, selon les chiffres communiqués par l'Observatoire wallon du tourisme.

Le tourisme local semble avoir sauvé la saison touristique wallonne. En juillet et en août, 81% des touristes étaient belges, dont une majorité de wallons. Cette proportion de touristes belges est en forte augmentation, puisqu'ils étaient 20% de plus qu'en 2019. Les touristes étrangers viennent essentiellement de France et des Pays-Bas.

Par ailleurs, l'Observatoire wallon du tourisme constate une augmentation de la durée moyenne des séjours. Cet allongement de la durée du séjour combiné à l'augmentation du nombre de touristes locaux a permis au secteur touristique wallon de limiter la casse.

Cela se traduit par une stabilité du taux d'occupation des hôtels (65%) et des campings (72%) par rapport à 2019. Les séjours en gîte ont apparemment la cote. "Ardennes Etapes" affiche, par exemple, un taux d'occupation de 97% des gîtes qu'il met en location.