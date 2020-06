Bilan du coronavirus en Belgique ce 10 juin : 10 décès et 132 nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24h

Comme chaque jour, Sciensano dévoile les chiffres liés à la pandémie du coronavirus.

Des graphiques supplémentaires par région et par province sont disponibles par ce lien. Suivre l’évolution d’une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Le nombre total de tests effectués est de 969.619, dont 11.106 rapportés dans les dernières 24h.

Le mardi 9 juin, 132 nouveaux cas ont été rapportés. 83 patients résident en Flandre, 31 en Wallonie et 18 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 59.569. C'est plus que la veille. Ce mardi, on comptait 89 nouvelles contaminations.

La situation ce 10 juin

Au total, 525 patients sont actuellement hospitalisés. 24 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h .

. Au total, 102 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 13 patients au cours des 24 dernières heures.

16.392 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 68 personnes qui ont pu quitter l'hôpital au cours des 24 dernières heures.

Les chiffres des décès au plus bas

9629 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 10 décès au cours des dernières 24h. Ce sont jusqu'à présent les chiffres les plus bas rapportés.

Des décès des dernières 24h, 8 ont eu lieu à l’hôpital, 1 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% a été confirmé par un test COVID-19.

La veille, on comptait 13 décès rapportés en 24h. En revanche, ce mardi aucun décès n'était rapportés depuis les maisons de repos.

Sur les 9629 personnes décédées, 48% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autre collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.