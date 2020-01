Bilan des négociations au fédéral: 232 jours, 4 duos d'informateurs, et zéro gouvernement

Cette première mission d'information est exceptionnellement longue. Elle dure au total 131 jours. C'est un record . D'habitude, ces missions d'informations ne dépassent pas le mois, d'après Jean Faniel, le directeur général du CRISP. Après 4 mois, les informateurs remettent un rapport au Roi. Une base de 3 notes pour entamer la "préformation" d'un gouvernement fédéral selon eux. En réunissant 6 partis, soit PS-SP.A-MR-Open VLD-N-VA et CD&V, ils lancent un appel au PS et à la N-VA pour la suite.

Les deux hommes ne sont pas choisis au hasard, que du contraire. Tous deux sont des hommes d'expérience et ont déjà mené ce genre de mission. Didier Reynders était déjà informateur en 2007 et Johan Vande Lanotte a porté la casquette de "conciliateur royal" en 2010. Connaissance des rouages politiques belges, carnets d'adresse ou réputation, ils disposent des outils nécessaires pour déblayer le terrain. Sans qu'aucun n'ait un agenda personnel. Didier Reynders est pressenti aux fonctions européennes et Johan Vande Lanotte a dit au revoir à la politique active.

Rideau pour Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. Les deux informateurs ont remis le rapport définitif de leur mission. Quatre mois après le début de leurs travaux, ils ont passé le relais afin d'ouvrir une nouvelle phase dans la formation d'un gouvernement fédéral. Le Roi n'a pas encore désigné leur successeur. En toute fin d'après-midi ce lundi, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte se sont exprimés.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte appellent PS et N-VA à discuter - JT 19h30 - 07/10/2019

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte appellent PS et N-VA à discuter - JT 19h30 - 07/10/2019 Rideau pour Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. Les deux informateurs ont remis le rapport définitif de leur mission. Quatre mois après le début de leurs travaux, ils ont passé le relais afin d'ouvrir une nouvelle phase dans la formation d'un gouvernement fédéral. Le Roi n'a pas encore désigné leur successeur. En toute fin d'après-midi ce lundi, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte se sont exprimés.

Ce duo inédit dispose de deux atouts, leur personnalité et la note des informateurs précédents. Rudy Demotte et Geert bourgeois s'entendent bien. " Nous avons pour vocation de travailler sur un dialogue constructif entre nos deux formations politiques. Sachant que pour cela, il fallait des personnalités qui ont des approches modérées. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, monsieur Bourgeois et moi", expliquait Rudy Demotte juste après sa nomination.

A partir du 08 octobre, ils ont une mission de préformation en vue d'une formation d'un gouvernement fédéral. Poussés dans le dos par le Roi et malgré le fossé idéologique qui les sépare, les préformateurs doivent d'après le Palais, examiner "les bases concrètes en vue de la formation d’un gouvernement fédéral autour de leur parti respectif, et ceci avec les quatre autres partis impliqués dans les discussions".

La balle est alors dans le camp des deux grandes forces politiques de leur Communauté après les élections, PS et N-VA. Le Roi désigne le socialiste Rudy Demotte coté francophone, et le nationaliste Geert Bourgeois côté flamand, cette fois dans des rôles de préformateurs .

Je vous présente les préformateurs. Rudy Demotte et Geert Bourgeois ont reçu une mission du Roi. Ce duo PS/N-VA doit poursuivre le travail entamé par les informateurs. A présent, l’objectif est d'avancer plus concrètement dans la formation d'un Gouvernement fédéral. Rencontre au Palais royal.

Fédéral : après les informateurs, les préformateurs - JT 13h - 08/10/2019 Je vous présente les préformateurs. Rudy Demotte et Geert Bourgeois ont reçu une mission du Roi. Ce duo PS/N-VA doit poursuivre le travail entamé par les informateurs. A présent, l’objectif est d'avancer plus concrètement dans la formation d'un Gouvernement fédéral. Rencontre au Palais royal.

Mais une bonne entente est loin d'être suffisante. Le 4 novembre, les préformateurs demandent au Roi d'être déchargés de leur mission. L'échec est clair et total. Ils remettent un rapport de 4 pages . 4 pages qui vont droit au but : l'entente entre le PS et la N-VA est tout bonnement impossible. Le rapport Demotte/Bourgeois se conclut ainsi : "les divergences de fond entre le PS et la N-VA sont telles qu’elles ne permettent pas d’engager une phase suivante bâtie autour de ces deux partis".

Deux prolongements de mission, une fuite de note supposée confidentielle , et deux adaptations plus tard, Magnette demande à être déchargé de sa mission le 9 décembre.

Mathématiquement, une coalition "arc-en-ciel" rassemblant les socialistes, les écologistes et les libéraux, auxquels se joindrait éventuellement le CD&V, dispose d'une majorité à la Chambre mais pas dans le groupe linguistique néerlandophone. Or, tant pour le CD&V que l'Open Vld, cet obstacle n'est pas surmontable à ce moment là. En plus, ces deux partis se sont alliés à la N-VA pour constituer le gouvernement flamand.

Paul Magnette a alors 13 jours pour rendre son rapport au Roi. Le timing est serré. Le nouveau président du PS rencontre dès le 6 novembre les 5 partis impliqués jusqu'alors dans le processus de formation du gouvernement fédéral avec le PS, à savoir la N-VA, le MR, le CD&V, l'Open Vld et le SP.A ainsi que la famille écologiste Ecolo et Groen. Mais il est sûr d'une chose: la N-VA n'est pas incontournable . Et de son côté, la N-VA affirme ne pas vouloir renoncer à son programme .

Troisième duo : Bouchez-Coens

Le 11 décembre, c'est au tour de George-Louis Bouchez, fraîchement élu président du MR, et Joachim Coens, président du CD&V, d'être missionnés en tant qu'informateurs royaux. Seulement, il ne reste plus énormément de scénarios possibles. Le duo Bouchez-Coens a clairement éclipsé la coalition "arc-en-ciel", associant socialistes, libéraux et écologistes ainsi que la coalition "bourguignonne", associant socialistes, N-VA et libéraux. Un scénario plausible reste celui d'une coalition avec les socialistes, les libéraux, les écologistes, le CD&V et peut-être le CDH, avec un appoint possible des deux députés Défi. Une coalition "Vivaldi". Dans tous les cas, il est plus que temps de sortir de cette phase d'information qui dure depuis déjà 8 mois.

"Imbuvable", "plus digeste", "acceptable"

Hier, la note d'intention Bouchez-Coens a fuité et elle donne un tout autre ton que la note Magnette, avec des tendances de centre-droit. Exit la pension minimum à 1500€ par exemple. Les réactions sont diverses. La N-VA s'est dit agréablement surprise par une note "plus digeste". Certains socialistes jugent cette note "imbuvable" et du côté des libéraux, écolos et du CD&V, cela pourrait être une base jugée "acceptable".