Bilan de la grève nationale: la Belgique a tourné au ralenti

La Belgique a tourné au ralenti mercredi en raison de la grève nationale en front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, qui n’a épargné aucun secteur. Transports en commun, ports, collecte des déchets, entreprises, poste, hôpitaux, zonings ou centres commerciaux étaient touchés par le mouvement social.

Cette vaste mobilisation fait suite à l’échec des négociations sur un accord interprofessionnel (AIP) pour la période 2019-2020.

Tram, bus et métro

Bruxelles

La grève nationale était particulièrement suivie par les travailleurs des sociétés bruxelloise et wallonne de transports en commun mercredi après-midi.

A Bruxelles, la seule ligne de métro qui circulait mercredi après-midi était la 1, mais elle ne desservait que les stations entre Gare de l'Ouest et Montgomery.

Les tram 3, 4, 7, 51, 82 et 92 roulaient à fréquence réduite et seuls les bus 29, 46, 71 et 87 étaient de sortie. Une navette a été mise en place entre Simonis et De Brouckère.

Hainaut

Journée difficile dans le Hainaut. 35% des bus étaient opérationnels pour le Hainaut Occidental, 7% à Mons, 4% dans le Borinage et 2% dans le Centre.

A Charleroi, seuls deux bus circulaient et le call-center est resté fermé.

Namur-Luxembourg

La province de Namur a pu offrir 25% de ses bus aux voyageurs. La province de Luxembourg dénote, avec un service disponible à 65%

Brabant wallon

Dans le Brabant Wallon, 17% des bus se sont occupés des navetteurs.

Liège

Aux TEC Liège-Verviers, la paralysie était quasi totale. Aucun bus ne circulait, la quasi totalité des dépôts étaient bloqués par des piquets de grève. Seuls 5% des bus circulaient dans la région Eupen-Fagnes. Même la plupart des lignes assurées par des sociétés privées étaient à l'arrêt.

Sur le rail, un train sur deux

La compagnie ferroviaire avait prévu un service d'offre alternatif en raison de la grève nationale. Près de la moitié des trains roulaient mercredi aux heures de pointe matinales.

Le même dispositif sera mis en place en cette fin de journée. Un train sur deux minimum devrait rouler en cette fin de journée/heures de pointe. Les trains S (Suburbains pdt les heures de pointe) se positionnant comme une alternative à STIB et TEC dans les villes de Bruxelles, Charleroi et Liège.

Le planificateur de voyages de la SNCB( APP et site web) est mis à jour avec les trains circulant réellement ce mercredi 13 janvier.

Peu de perturbations sur les réseaux Thalys et Eurostar

La circulation des trains Thalys et Eurostar n'était pas trop perturbée mercredi, jour de grève nationale. Thalys a annulé, comme initialement prévu, un seul train, celui partant à 7h13 de la gare du Midi en direction de Paris.

Quant aux Eurostar, les personnes voyageant vers la France (Lille ou Calais) ont dû revoir leurs plans en raison de la fermeture du terminal "intra-Schengen" en gare de Bruxelles-Midi. Il s'agit d'une minorité de voyageurs, avait indiqué mardi une porte-parole de la compagnie ferroviaire. Ils peuvent annuler leur voyage sans frais ou échanger leurs billets en gare ou à leur point de vente initial, et se rendre en France en TGV.