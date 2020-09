Bièvre : un possible conflit d'intérêts pour David Clarinval

L’administration wallonne va enquêter sur un possible conflit d’intérêts entre la commune de Bièvre – dont David Clarinval est le bourgmestre en titre – et Clarinval Constructions, la société familiale du vice-Premier ministre. L’entreprise est intervenue comme sous-traitante dans le cadre de deux marchés publics communaux. C’est le magazine Le Vif qui a révélé l’information jugée erronée par le ministre fédéral du budget.

La tutelle demande une enquête

Contactée par notre rédaction, le cabinet du ministre wallon en charge de la tutelle des communes confirme que les informations publiées par Le Vif sont suffisantes pour ouvrir une enquête auprès de l’administration. Toutefois, Pierre-Yves Dermagne refuse, à ce stade, de se prononcer sur le fond du dossier.

D’après l’enquête menée par notre confrère du Vif, "Clarinval constructions" a participé à deux chantiers, comme sous-traitant. Le premier pour la construction d’une salle communale à Graide et le second pour la construction d’une buvette et de vestiaires pour le club de football local. La société du bourgmestre MR n’a pas remporté le marché - elle n'était pas candidate - mais elle assurait une partie du chantier. Or, le code de la démocratie locale est très clair à ce sujet : "Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre […] de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune."