Bientôt un nouveau parti politique en Flandre : l'option de Karel Van Eetvelt

Il en a fait lui-même l’annonce au "Morgen" ce week-end. Karel Van Eetvelt, 53 ans, ancien patron d’UNIZO – les classes moyennes flamandes – pendant 13 ans (2004-2017), actuel président de Febelfin – la Fédération belge du secteur financier – et du VDAB (le service de l’emploi flamand), envisage de créer un nouveau mouvement ou parti politique. Le projet n’en est qu’à ses débuts, il ne parle encore que de "contacts" avec un groupe de personnes du monde politique mais aussi extérieures. Sa place, son nom et la forme sont encore en discussion.

"Un projet radicalement innovant"

Son téléphone n’arrête pas de sonner depuis cette annonce, et sa boîte mail explose. Karel Van Eetvelt est submergé par les demandes d’interviews, lui demandant de clarifier son projet. Les contours restent certes flous, mais l’idée serait bien de lancer un mouvement qui laisserait de la place à la participation citoyenne. Une "alternative ouverte, progressiste et tolérante", "une nouvelle méthode pour faire de la politique" qui viendrait répondre, selon lui, aux électeurs des extrêmes Vlaams Belang comme PVDA-PTB. Et de pointer en guise d’exemples, le Mouvement 5 étoiles en Italie ou la République en marche de l’actuel président français Emmanuel Macron, "simples" mouvements citoyens à l’origine.

Karel Van Eetvelt, issu du CVP – un père Jozef Van Eetvelt sénateur, député et bourgmestre de Bornem en province d’Anvers ; lui-même ayant été collaborateur de cabinet du ministre-président flamand Gaston Geens -, était cité en novembre comme candidat possible à la récente élection du président du CD & V. Mais il se serait heurté à "trop de murs et de conservatisme", dit-il, là où certains démocrates-chrétiens évoquaient plutôt un côté trop cassant et trop ambitieux : "Il se voyait comme le Messie et attendait qu’on vienne le chercher, cela n'a pas été le cas", dit-on entre deux portes du côté du CD & V.

Reste à voir si son offre à définir peut séduire, comme en leur temps en différents endroits de l’échiquier politique, les Jean-Pierre Van Rossem (avec son parti libertarien ROSSEM dans les années 90), Jean-Marie De Decker (et sa Liste De Decker LDD ultralibérale triomphante en 2007), voire Bart De Wever et sa N-VA, la seule offre qui ait – on peut le dire - vraiment réussi ces dernières années… Des histoires d’homme seul d’abord comme la Flandre les aime. Parfois.