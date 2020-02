Bientôt le vote par internet? Le SPF Intérieur étudie en ce moment la possibilité

Le SPF Intérieur a commandé une étude de faisabilité sur le vote en ligne lors des élections, a expliqué lundi un porte-parole du département à la suite d'une information diffusée par le site Apache. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Toute décision en la matière appartient toutefois au politique, précisait l'administration du SPF.

La question posée est la suivante: est-il possible de faire voter les citoyens par internet aux élections locales, provinciales, régionales, fédérales et européennes? Et cela est-il également possible pour les Belges à l'étranger? Une société sera désignée au mois d'avril pour réaliser cette étude, notamment en examinant les développements dans d'autres pays et les problèmes posés en termes de sécurité. En Europe, l'Estonie, pays très connecté, pratique ce type de scrutin.