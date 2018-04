Bientôt la fin de la taxe sur les enseignes commerciales en Wallonie ?

Le gouvernement wallon réfléchit à la suppression de la taxe sur les enseignes commerciales en Wallonie. Cette taxe n'est pas obligatoire mais elle constitue une importante rentrée d'argent pour les communes qui la prélèvent. Au total, elle rapporte actuellement 5 millions d'euros aux communes wallonnes.

A La Louvière où il y a plus de 400 commerces, chaque année, Katty Toussaint, commerçante dans le centre ville s'en acquitte. "C'est 130 ans euros par an, nous confie-t-elle, une somme que je préférerais mettre dans la rénovation de mon enseigne pour donner un autre cachet au magasin". Rien qu'à La Louvière, cette taxe représente 100 000 euros de recette. Sans cette rentrée financière, le bourgmestre Jacques Gobert (PS) devrait compenser. "Cela voudrait dire qu’on augmenterait les taxes pour les autres citoyens. Ce qui n'est pas équitable donc il faut réfléchir. Assumer les conséquences de ses actes. Si on décide de ne plus appliquer cette taxe, il faut compenser".

De son côté le gouvernement wallon estime que la taxe est "antiéconomique". A Gembloux, cette taxe n'a jamais existé pour ne pas pénaliser le petit commerce. Jeannine Denis, commerçante dans la grand-rue, estime effectivement qu'elle n'encourage pas le petit commerce qui rencontre déjà beaucoup de difficultés. La Ville a préféré taxer les panneaux publicitaires le long des route plutôt que les enseignes des commerçants pour des raisons environnementales. "On voulait surtout éviter la nuisance visuelle que génère la multiplication des panneaux publicitaires" explique le député-bourgmestre Benoît Dispa (cdH).

Mais tous sont soucieux de l'équilibre financier de leur ville. Si une taxe doit être retirée, elle doit aussitôt être compensée. La fiscalité représente la moitié d'un budget communal.