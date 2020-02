Bientôt à Namur: une tour de contrôle numérique pour les aéroports de Liège et Charleroi

C’est une petite révolution qui se prépare pour les deux aéroports régionaux wallons. Les traditionnelles tours de contrôle s’apprêtent à céder leur place à une tour d’une nouvelle génération, entièrement digitalisée.

Elle sera installée dans un nouveau bâtiment de 2000 m² qui doit être bâti dans le zoning Ecolys, à Namur, à mi-chemin entre les deux pôles aéroportuaires, et sera reliée aux futures caméras qui quadrilleront le ciel et les pistes de Bierset et Gosselies.