Besoin d’un test Covid-19 ? Plus besoin de passer par un médecin après un contact à haut risque ou en cas de symptômes

Alors que les contaminations au Covid-19 sont en hausse depuis plusieurs jours dans notre pays, les demandes de tests PCR ou antigéniques suivent elles aussi cette tendance.

Contacts à hauts risques, symptômes, … de nombreux Belges prennent contact avec leur médecin traitant pour obtenir un test, ce qui augmente la pression sur les services de première ligne. Chaque semaine, plus de 400.000 tests sont réalisés, ce qui représente 75.000 à 80.000 lors des jours de pointe. Les cabinets sont donc de plus en plus sollicités et certains n’arrivent plus à assurer les consultations et soins habituels.

Mais cette situation délicate va changer dès la semaine prochaine avec la sortie d’un outil en ligne d’auto-évaluation Covid-19. Celui-ci permettra de savoir, de manière anonyme et par le biais de questions simples, si vous devez ou non vous faire tester.

En cas de contact à haut risque, il ne sera plus obligatoire de contacter son médecin

Grâce à cet outil, il ne vous sera donc plus nécessaire de contacter votre médecin après un contact à haut risque (plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 mètre d’une personne infectée).

Concrètement, vous devrez répondre à des questions simples et indiquer vos symptômes (toux, fièvre, mal de gorge, maux de tête, perte de goût ou d’odorat, …) sur le site www.masante.belgique.be. En fonction de vos réponses, l’outil vous indiquera si un test est nécessaire ou non. Si cela est le cas, vous obtiendrez un code de test avec lequel vous pourrez prendre gratuitement un rendez-vous dans un centre de testing, un laboratoire ou encore en pharmacie.

Une solution qui permettra donc aux médecins traitants d’être moins sollicités, même si ceux-ci seront toujours à la disposition des personnes présentant des risques plus élevés face à la maladie (femmes enceintes, diabétiques, personnes atteintes de maladies cardiaques, rénales, hépatiques ou pulmonaires, les patients atteints de cancer, etc.).

Le tracing reste essentiel

Le commissariat corona rappelle également l’importance du tracing et de la transmission des données concernant vos contacts à risque. Si vous avez passé plus de 15 minutes à une distance inférieure à 1,5 mètre d’une personne infectée et que celle-ci a donné vos coordonnées au centre de tracing, vous serez informé par téléphone, SMS ou e-mail. Vous recevrez un code de test afin de prendre rendez-vous dans un centre de testing, un laboratoire ou une pharmacie.

Néanmoins, en raison du pic de contaminations, le contact du centre de tracing peut prendre un peu plus de temps. Si vous avez conscience d’avoir eu un comportement à risque (par exemple, si la personne contaminée vous a informé elle-même), ne contactez pas votre médecin et respectez autant que possible les gestes barrières (limitation de vos contacts, port du masque, quarantaine, etc.).

Demandez ensuite à la personne contaminée de transmettre vos coordonnées au centre de suivi de contact ou contactez directement le call-center au 02 214 19 19. Vous recevrez alors un code de test.

Vous pouvez également réaliser un autotest en pharmacie avant de recevoir ce code. Attention cependant, ce test ne remplace pas un test PCR.

Des tests antigéniques gratuits en pharmacie

À partir du 1er novembre, les personnes symptomatiques (de plus de 6 ans) présentant des symptômes depuis 5 jours maximum pourront effectuer gratuitement un test antigénique rapide en pharmacie.

Par ailleurs, les voyageurs revenant d’un pays ou d’une région à haut risque d’infection pourront également réaliser un test qui sera remboursé par l'INAMI.