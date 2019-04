Bernard Clerfayt: "Les voitures de société créent une inégalité par rapport au transport"

Bernard Clerfayt, tête de liste DéFi à la Région bruxelloise, était ce matin dans les studios de La Première pour répondre à des interpellations de citoyens.

Voici quelques une de ses réponses.

Sur le cumul

Bernard Clerfayt est actuellement député régional et bourgmestre de Schaerbeek. Il devra choisir après les élections. "Mon parti s’est engagé à faire cesser le cumul. Jusqu’à présent il est autorisé de cumuler deux fonctions politiques. Des candidats auront à faire un choix, comme moi".

Et dans les campagnes ?

Il est beaucoup question de supprimer les avantages fiscaux sur les voitures de société. Une vision très urbaine, pour l’un des citoyens invités qui vient de la province de Namur. Comment feront dès lors les personnes qui habitent les campagnes et n’ont pas d’autres solutions de transport ? "Les voitures de société ne sont pas l’apanage de toute la population. Elles créent une forme d’inégalité par rapport au transport. Le régime fiscal hyper favorable des voitures de société a créé une trop grande dépendance à la voiture. Il faut le supprimer. Mais il faut des compensations et un réinvestissement dans le transport en commun, avec une vision à dix ans", répond Bernard Clerfayt.

L’individualisation des droits sociaux

Quid de l’individualisation des droits sociaux (c’est-à-dire qui ne dépendent pas d’une situation familiale, d’une cohabitation…) ? "Nous sommes pour l’individualisation des droits. Mais changer de régime aujourd’hui changerait des sommes impayables. Pour assoir la sécurité sociale, les allocations de chômage, les soins de santé, l’urgence en Belgique est surtout d’augmenter le nombre de gens qui travaillent, qui cotisent. Si la durée de vie augmente, il faut contribuer plus longtemps au système sinon ce système capote. Il y a trop de chomeurs et trop peu qui travaillent".

Sur le climat

DéFi plaide pour une "croissance verte". Est-ce conciliable, croissance et protection de l'environnement? "J'entends poindre dans cette question le sentiment que pour protéger l'environnement il faudrait réduire notre niveau de pouvoir d'achat, il faudrait s'appauvrir collectivement. Nous ne voulons pas nous inscrire dans cette vision d'une sorte de décroissance. Nous pensons qu'il est possible de continuer à assurer le maintien de notre niveau de vie, du pouvoir d'achat, du fait de notre faculté à vivre décemment, et en même temps assurer une croissance économique dans le respect de l'environnement. Il faut adapter notre système de production, on le sait bien. On parle tous maintenant d'économie circulaire, on parle tous d'une économie qui va essayer de ne pas produire des déchets que l'on jette dans l'environnement et dont on ne fait rien, et qui va essayer de construire un système économique où on peut récupérer les déchets, récupérer tout ce que notre système de consommation jette"

Sur la mobilité à et vers Bruxelles

Les navetteurs devront-ils payer pour entrer à Bruxelles? "Je pense qu'un des systèmes qui fonctionne est de mettre en place une taxation kilométrique intelligente. Certains le résument par le péage urbain, c'est-à-dire de remplacer le système de taxation actuel. Actuellement, on paye sa voiture à l'année, on paye un abonnement annuel, une taxe annuelle et on roule autant qu'on veut quand on veut. Il faudrait remplacer cette taxe-là par une taxe qui fait qu'on ne paye qu'au moment des heures de pointe, au moment des embouteillages. Si je prends ma voiture au moment des embouteillages, je vais payer une taxe très modeste. Quel va être l'effet ? Ça va être que si 10% des gens trouvent une autre solution, font du covoiturage, déplacent l'heure de leur rendez-vous, ne roulent pas aux heures de pointe, 90% des gens qui roulent, des navetteurs qui viendront, n'auront plus d'embouteillages. Ils auront payé un petit montant, mais ils vont rouler librement, comme on roule aux périodes de vacances scolaires. Et avec la recette de cela, on pourra faire un investissement massif dans les transports en commun. C'est du win win pour les navetteurs qui vont rouler et pour ceux qui prennent les transports en commun, et c'est un système qui a fonctionné et qui fonctionne à Londres ou dans d'autres villes d'Europe".