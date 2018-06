Benoît Lutgen, le président du cdH, est l'invité de Jeudi en prime

Un an déjà. Un an que le cdH a jeté son alliance gravée "PS-cdH, with love", dans la Meuse. Benoît Lutgen reviendra ce soir sur cet anniversaire et sur le nouveau gouvernement wallon que forme son parti avec le MR. Il le célèbre à grands renforts d'encarts oranges sur les réseaux sociaux, vantant tout ce que le cdH a pu accomplir, selon lui, depuis sa nouvelle union. Suppression de la télé-redevance, assurance-autonomie, suppression de 500 postes d'administrateurs dans des organismes publics wallons... "Depuis un an, c'est devenu possible", clame le parti centriste.

Mais le MR, avec lequel le cdH semble au pays des merveilles, pourrait-il devenir objet de désir au fédéral, après 2019? Là, la réponse paraît moins évidente: sur Twitter, le parti de Benoît Lutgen estime pour l'instant qu'"il est temps de redevenir humain" et que "certains jouent sur les peurs", entendez par là, en matière de migration. Nous essayerons de dessiner les ambitions du cdH pour le futur, après les élections régionales et fédérales prochaines, dans moins d'un an.

Car le paysage politique francophone est toujours marqué par la rupture du 19 juin 2018. Les socialistes ont l'exil amer, et estiment que "qui trahira un jour, trahira toujours". Fini pour la vie? Ou qui vivra verra? D'abord, les élections communales et objectif Bastogne, pour le président du cdH. Sauf que ces élections seront aussi un test, notamment au niveau provincial, de la prochaine édition, législative et régionale, de 2019.